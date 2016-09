Vagas Sine Araxá: Terça – 13/09/2016

Confira as vagas ofertadas pelo Sine Araxá para esta terça-feira, dia 13 de setembro.

O Sine de Araxá fica na rua Franklin de Castro, nº 178, Centro. O interessado deve portar carteira de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Carteira de Trabalho para concorrer as vagas. Horário de atendimento: 8h às 10h45 e 12h às 16h45. Contato: (34) 3691-7049 e (34) 3662-3839.

VAGAS DO SISTEMA

– Ajudante de obras (10 vagas; com experiência)

– Analista fiscal (economista; conhecimento da rotina fiscal empresarial de prestação de serviços, comércio e indústria, informática, impostos e preferencialmente ter CNH A).

– Auxiliar de lavanderia (vaga exclusiva para pessoa com deficiência)

– Auxiliar técnico de eletrônica (3 vagas; suporte, instalação e manutenção de impressora; com experiência e disponibilidade para viagens)

– Bombeiro hidráulico – bomba d’água (6 vagas; CNH B e experiência em carteira)

– Costureira em geral (R$ 1.200,00; com experiência)

– Cuidador de idosos (com experiência)

– Encarregado de obras (experiência em carteira)

– Eletricista corrente alternada (experiência em gerador, nr10 atualizada)

– Instrutor de informática (conhecimento em informática e ensino médio completo; preferencialmente morar no Centro).

– Técnico de manutenção eletrônica (segurança eletrônica, portão, alarme, cerca elétrica; experiência em carteira)

– Vidraceiro (experiência em carteira e CNH A)

VAGAS PARA RECOLHIMENTO DE CURRÍCULOS E INFORMAÇÕES NO SINE

Supermercado

– Açougueiro (experiência mínima de 6 meses em carteira)

– Ajudante de açougue (experiência mínima de 6 meses em carteira)

– Cartazista (experiência mínima de 6 meses em carteira)

– Embalador (experiência mínima de 6 meses em carteira)

– Encarregado de frios (experiência mínima de 6 meses em carteira)

– Encarregado de reposição: mercearia (experiência mínima de 6 meses em carteira)

– Estoquista (experiência mínima de 6 meses em carteira)

– Fiscal de caixa (experiência mínima de 6 meses em carteira)

– Fiscal de prevenção e perdas (experiência mínima de 6 meses em carteira)

– Motorista entregador (CNH A e B; experiência mínima de 6 meses em carteira)

– Operador de caixa (experiência mínima de 6 meses em carteira)

– Padeiro (experiência mínima de 6 meses em carteira)

– Repositor (experiência mínima de 6 meses em carteira)

Para trabalhar fora de Araxá

– Técnico de enfermagem do trabalho (experiência em carteira e disponibilidade para morar em Ibiá)

Outros setores

– Ajudante de pátio de sucatas (ensino médio completo)

– Analista de RH (experiência mínima de 6 meses em carteira e ensino médio completo)

– Atendente clientes para locação de veículos (experiência na área comercial, ensino médio completo, CNH B, disponibilidade para horários e viagens)

– Auxiliar administrativo em RH (experiência de 1 ano na área administrativa, conhecimento de rotinas de RH e se tiver conhecimento de rotinas de integração será um diferencial)

– Auxiliar de jardinagem (experiência mínima de 6 meses em carteira e ensino fundamental completo)

– Capineiro / manutenção de jardim (ensino fundamental completo)

– Caseiro / manutenção de jardim (ensino fundamental completo)

– Empregada doméstica nos serviços gerais (R$ 880,00; experiência em carteira e referências)

– Encarregado de jardinagem (experiência mínima de 6 meses em carteira e ensino médio completo)

– Gerente técnico auto Center (ensino médio completo, CNH B, curso de mecânica, elétrica, pneumática ou similar, experiência na área de mecânica automotiva, noções básicas de informática, liderança e aptidão)

– Jardineiro (experiência mínima de 6 meses em carteira e ensino fundamental completo)

– Motorista (experiência mínima de 6 meses em carteira e ensino médio completo)

– Operador de máquinas (CNH B, experiência mínima de 6 meses em carteira, ensino médio completo e curso)

– Servente de manutenção de jardim (ensino fundamental completo)

– Servente predial (limpeza; ensino fundamental completo)

– Técnico em meio ambiente (experiência mínima de 6 meses em carteira e curso técnico)

– Técnico segurança do trabalho (experiência mínima de 6 meses em carteira e curso técnico)

– Topógrafo (experiência mínima de 6 meses em carteira e disponibilidade de viagens)

– Vaqueiro (preferência saber inseminar, com experiência em ordenha e serviços de fazenda; ter disponibilidade para morar no local, ter mais de um membro da família para trabalhar e ter no máximo dois filhos)

– Vendedor de serviços (experiência de 6 meses em carteira, CNH A ou B, disponibilidade para horários e viagens)

– Vendedor externo (experiência na área de vendas, CNH A e B (definitiva e menos de 9 pontos) e ensino médio completo)

– Viverista (experiência mínima de 6 meses em carteira e ensino fundamental completo)