Vagas Sine Araxá: Terça – 22/05/18

VAGAS DO SISTEMA – INTERESSADOS PEGAR CARTA DE ENCAMINHAMENTO :

Cuidador de idosos – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo e curso de Cuidador de Idosos

Enfermeiro – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e graduação em Enfermagem

Instalador de som e acessórios de veículos – 6 meses de experiência, CNH B e ensino fundamental completo

Lanterneiro – 6 meses de experiência

Mecânico de automóvel – 6 meses de experiência e CNH B

Office-girl – 6 meses de experiência, CNH A e ensino fundamental completo

Porteiro (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo

– 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo Professor de Inglês – ensino médio completo e curso de Inglês (Habilidade em ler, escrever, ouvir e falar) – Sem experiência

OBS.: SÃO EMITIDAS 10 CARTAS DE ENCAMINHAMENTO POR VAGA.

VAGAS DO MURAL – INTERESSADOS DEIXAR CURRÍCULO:

Açougueiro – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

Auxiliar de eletricista (VAGA TEMPORÁRIA) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens

– 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens Eletricista de automóveis – 6 meses de experiência

Encarregado de andaimes – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo, CNH B e disponibilidade para viagens – SALÁRIO R$2000 + BENEFÍCIOS

Encarregado de perecíveis – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

Gerente de restaurante – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e graduação em Nutrição

Mecânico de refrigeração – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1515,00 + BENEFÍCIOS

Repositor de hortifruti – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

Técnico de Planejamento – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, curso técnico completo, CNH B e disponibilidade para viagens – SALÁRIO R$2500,00 + BENEFÍCIOS

Vendedor – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo, CNH A, moto própria e disponibilidade de horários – SALÁRIO R$2000,00 + BENEFÍCIOS

VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

Aprendiz de mecânico de manutenção industrial – ter entre 18 e 22 anos e ensino médio completo – SALÁRIO R$780,55 + BENEFÍCIOS

Interessados deixar currículos com foto e cópia do laudo médico no Sine.

VAGA EXTRA:

Vendedor externo – 6 meses de experiência, CNH B e disponibilidade de horários

Interessados ligar para Ismair (38) 9 9999-7704 ou Weverton (34) 9 9801-6363 ou enviar currículo por e-mail: [email protected]

FAVOR COMPARECER NO SINE COM A CARTEIRA DE TRABALHO E CURRÍCULO EM MÃOS.

Horário de Atendimento: 8:00 às 16:45

Rua Dr. Franklin de Castro, 178 – Centro

(34) 3691-7049 / 3691-7046