Vagas Sine Araxá: Terça – 27/09/2016

Confira as vagas ofertadas pelo Sine Araxá para esta terça-feira, dia 27 de setembro.

O Sine de Araxá fica na rua Franklin de Castro, nº 178, Centro. O interessado deve portar carteira de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Carteira de Trabalho para concorrer as vagas. Horário de atendimento: 8h às 10h45 e 12h às 16h45. Contato: (34) 3691-7049 e (34) 3662-3839.

VAGAS DO SISTEMA:

01 vaga Alinhador de Pneus (mecânico alinhador), com experiência em CTPS, CNH B e Ensino Médio Completo – SALÁRIO NÃO INFORMADO

01 vaga Auxiliar de Agricultura (cuidar de hortaliças), com experiência em CTPS e disponibilidade para ficar na fazenda – SALÁRIO NÃO INFORMADO

01 Auxiliar de linha de produção (serviço pesado), experiência em operar empilhadeira, CNH B – SALÁRIO NÃO INFORMADO

01 Auxiliar de Manutenção, experiência mínima de 6 meses na CTPS, conhecimento em elétrica e curso NR10 atualizado. ensino médio completo e manutenção geral em equipamentos – SALÁRIO NÃO INFORMADO

02 vagas Auxiliar Técnico de eletrônica, com experiência, conhecimento em suporte e instalação de impressoras, CNH A ou B – SALÁRIO NÃO INFORMADO

01 vaga Cozinheiro em geral, com experiência em CTPS e escala de trabalho: 12 x 36 (dia) – SALÁRIO NÃO INFORMADO

01 vaga Encarregado de Obras, com experiência em CTPS e em edifícios, CNH B, ensino fundamental completo, disponibilidade de viagens e horários – SALÁRIO NÃO INFORMADO

01 vaga Farmacêutico, com experiência (temporária) – SALÁRIO NÃO INFORMADO

01 vaga Vendedor Interno, CNH B, Ensino Médio Completo, experiência na CTPS e em área de elétrica e hidráulica – SALÁRIO NÃO INFORMADO

VAGAS PARA DEIXAR CURRÍCULOS NO SINE:

PARA SUPERMERCADO:

Açougueiro, com experiência mínima de 6 meses em CTPS (lj 6);

Ajudante de Açougue, com experiência mínima de 6 meses em CTPS (lj 6);

Cartazista, com experiência mínima de 6 meses em CTPS (lj 6);

Embalador, com experiência mínima de 6 meses em CTPS (lj 6);

Encarregado de Frios, com experiência mínima de 6 meses em CTPS (lj 3);

Fiscal de Caixa, com experiência mínima de 6 meses em CTPS (lj 6);

Fiscal Prevenção e Perdas, com experiência mínima de 6 meses em CTPS (lj 6);

Operador de caixa, com experiência mínima de 6 meses em CTPS (lj 6);

Padeiro, com experiência mínima de 6 meses em CTPS (lj 6);

Repositor, com experiência mínima de 6 meses em CTPS (lj 6).

PARA TRABALHAR FORA DE ARAXÁ:

Motorista de Ambulância, CNH D, pelo menos dois anos de experiência, curso direção defensiva, habilitação para transporte de pacientes de acordo com o CTN e disponibilidade para morar em Ibiá;

Técnico de Enfermagem do Trabalho, com experiência mínima de 6 meses em CTPS e disponibilidade para morar em Ibiá.

OUTROS SETORES:

Assistente Administrativo, informática avançada (excel), cursando agronomia ou técnico agrícola, CNH B e disponibilidade para realizar viagens;

Auxiliar Comercial, com experiência em CTPS, atendimento cliente/vendas e CNH A;

Promotor de vendas, experiência em hortifrutis, ensino médio completo;

Auxiliar de serviços gerais, conhecimento em mecânica agrícola, CNH B, ensino médio completo e disponibilidade para realizar viagens;

Gerente Técnico Auto Center, Ensino Médio Completo, CNH B, curso de mecânica, elétrica, pneumática ou similar, experiência na área de mecânica automotiva, noções básicas de informática, liderança e aptidão comercial (negociação, atendimento, persuasão);

Manicure, com experiência em designer de unhas (desenhos);

Motoboy, CNH A, moto própria, conhecimento da cidade;

Promotor de vendas Júnior, com experiência em CTPS, ensino médio completo, experiência com relacionamento com cliente;

Vendedor Externo (cosméticos), com referências, Ensino Médio Completo, CNH A ou B, veículo próprio(carro ou moto), disponibilidade de horário e para viagens;

Vendedor Externo (Serviços), grande experiência e curso de qualificação na área de vendas, disponibilidade para realizar viagens, CNH A ou B, Ensino Médio Completo;

Vendedor Interno (pneus), com experiência mínima de 6 meses em CTPS, CNH B e disponibilidade de horário.

OBSERVAÇÃO: Estamos recolhendo currículos de Pessoas com Deficiência para cargos diversos. Interessados deixar currículos e cópia do laudo médico comprovando a deficiência no SINE.