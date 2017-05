Valda Sánchez é reeleita presidente da Associação Brasileira de Culturas Inglesas

A 39ª Conferência dos Diretores de Culturas Inglesas do Brasil reuniu representantes das escolas do todo o país na cidade de João Pessoa (PB) entre os dias 27 e 30 de abril. O destaque do encontro anual foi a reeleição da professora araxaense Valda Sánchez para o seu terceiro mandato consecutivo como presidente da Associação Brasileira de Culturas Inglesas.

Segundo Valda, a Conferência é um momento muito importante. “Além de possibilitar o encontro dos diretores das diversas regiões do Brasil para uma troca de experiência, também nós proporciona discutir as tendências na área de educação, as novas tecnologias, as inovações e levantar aquilo que está dando certo para que todos possam adotar as melhores praticas”, explica Valda.

O encontro contou com a presença de cerca de 60 profissionais, além de representantes da Universidade de Cambrigd. “Fiquei muito feliz por ter sido reeleita como presidente da Associação Brasileira de Culturas Inglesas para o meu terceiro mandato, o que é uma coisa inédita dentro da instituição. Desenvolvemos uma gestão participativa, propondo projetos de relevância para todos, sempre com a busca pela qualidade e modernidade, respeitando as especificidades de cada integrante. Isto é um ponto positivo da nossa atuação na Associação Brasileira de Culturas Inglesas o que vem nós dando muito respaldo”, diz Valda.

O mandato tem duração de dois anos. As principais atribuições da presidente são convocar reuniões sempre que necessário, fazer visitas as Culturas Inglesas para celebrações, fazer parte do comitê acadêmico e de marketing, acompanhar o desenvolvimento dos congressos e atender as demandas gerais envolvendo a associação.

Durante a 39ª Conferência dos Diretores de Culturas Inglesas foram discutidas questões de gestão e questões acadêmicas, com muita troca de experiências entre os participantes. A professora Valda foi acompanhada na Conferência pela professora Valma Ashidani, elas compartilham a direção da Cultura Inglesa em Araxá.