Vale Fertilizantes abre inscrições para o Programa de Estágio 2017 em Araxá e Tapira

A Vale Fertilizantes está com inscrições abertas para o processo seletivo do primeiro semestre do Programa de Estágio 2017. Ao todo, serão oferecidas mais de 70 vagas para estudantes do Ensino Superior e Técnico nas unidades de Araxá, Tapira, Uberaba e Belo Horizonte (MG), Cajati, Cubatão e São Paulo (SP), Catalão (GO), Aracaju e Rosário do Catete (SE).

Em Araxá e Tapira, a companhia irá ofertar vagas para alunos que estejam cursando graduação nas áreas de Administração de Empresas, Psicologia, Pedagogia, Logística e Engenharias de Produção e Processos.

Para candidatos de ensino técnico, podem concorrer às vagas estudantes de Eletrônica, Mecânica, Elétrica, Eletromecânica, Química e Mineração. Para ambas as modalidades, os interessados devem ter formação prevista entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018.

O processo seletivo contempla as inscrições e provas on-line, triagem de currículos e entrevista, dinâmica de grupo, exames médicos e entrega de documentação. A empresa oferece aos estagiários bolsa-auxílio, vale-transporte ou transporte da empresa, vale-refeição ou alimentação no local, assistência médica e seguro de vida.

“O Programa de Estágio da Vale Fertilizantes é uma ótima oportunidade para que jovens em formação técnica e superior aprimorem o aprendizado em suas áreas de atuação, trilhando excelentes caminhos de crescimento pessoal e profissional. Em mais uma edição, reafirmamos o nosso compromisso em contribuir para a formação teórica e prática desses estudantes, auxiliando no desenvolvimento de suas competências acadêmicas”, afirma a gerente de Recursos Humanos da Vale Fertilizantes, Rebeca Pittella.

Os interessados devem se inscrever no site www.valefertilizantes.com, na seção Carreiras, até o dia sete de dezembro (7/12). Para todas as vagas, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos e estar matriculados em instituições de ensino reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação).