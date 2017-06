Vale Fertilizantes abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz em Araxá e Tapira

No dia 19 de junho, a Vale Fertilizantes abrirá vagas para o processo seletivo do Programa Jovem Aprendiz em Araxá e Tapira. O processo visa auxiliar na capacitação profissional dos talentos do futuro.

Em parceira com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), serão disponibilizadas 16 vagas para a formação de Manutenção Mecânica Industrial, sendo que parte delas serão destinadas exclusivamente para Pessoas com Deficiência. Os interessados devem ter idade mínima de 18 anos e máxima de 22 anos completos até a data de admissão – com exceção dos candidatos com Deficiência, cuja legislação não limita a idade – além de ensino médio concluído em instituições de ensino reconhecidas pelo MEC até a data da inscrição.

O programa incentiva que os cidadãos das comunidades próximas explorem suas habilidades e adquiram conhecimento teórico e prático. Para isso, as aulas são apresentadas em módulos conjuntos. As atividades teóricas são ministradas pelo Senai em Araxá e Tapira e, para auxiliar os jovens na absorção de todo o conhecimento adquirido, as aulas práticas são realizadas nas operações da Vale Fertilizantes.

O processo seletivo será composto por triagem de currículos e entrevistas, provas on-line, dinâmicas de grupo, documentação e exames médicos. Os selecionados receberão bolsa-auxílio e benefícios como assistência médica e odontológica. É necessário que os candidatos estejam localizados próximos à operação da Vale Fertilizantes na região, que não tenham sido empregados da companhia e que não tenham realizado anteriormente o curso.

As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pelo site www.valefertilizantes.com, na aba Carreiras, de 19 de junho até dia 3 de julho.