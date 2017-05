Vale Fertilizantes oferece vagas de estágio em Araxá e Tapira

A Vale Fertilizantes está com inscrições abertas para o processo seletivo do segundo semestre do Programa de Estágio 2017. Ao todo, serão oferecidas 74 vagas para estudantes do Ensino Superior e Técnico nas unidades de Araxá, Tapira e Uberaba (MG), Cubatão, Cajati, e São Paulo (SP), Catalão (GO) e Rosário do Catete (SE).

Para as unidades de Araxá e Tapira, podem se inscrever no programa alunos que estejam cursando graduação na área de Administração de Empresas e Engenharia Química. Para candidatos de ensino técnico, podem concorrer às vagas alunos de Química, Mecânica, Mineração, Eletrônica, Elétrica, Eletrotécnica, Mineração e Meio Ambiente. Os jovens do ensino técnico devem ter formação prevista entre julho e setembro de 2018 e os estudantes do ensino superior, com graduação entre julho de 2018 e julho de 2019.

Com um processo seletivo que contempla inscrições e provas on-line, triagem de currículos e entrevista, dinâmica de grupo, exames médicos e entrega de documentação, o programa é um tradicional meio de ingresso ao mercado de trabalho. Nele, os estagiários de no mínimo 18 anos, portadores ou não de deficiência física, receberão bolsa-auxílio, vale-transporte ou transporte da empresa, vale-refeição ou alimentação no local, assistência médica e seguro de vida.

“Em mais uma edição do Programa de Estágio, fortalecemos nosso objetivo de contribuir para a formação prática dos estudantes, além de auxiliar o desenvolvimento de suas competências acadêmicas. Na Vale Fertilizantes ele terá o suporte necessário para viver uma experiência enriquecedora, fundamental para o seu crescimento profissional e pessoal”, afirma Rebeca Pittella, gerente de Recursos Humanos da Vale Fertilizantes.

Os interessados devem se inscrever no site www.valefertilizantes.com, na seção Carreiras.

Os candidatos, portadores ou não de deficiência física, podem se inscrever no site www.valefertilizantes.com, na seção Carreiras, entre os dias 23 de maio e 06 de junho. Para todas as vagas, os candidatos devem estar matriculados em instituições de ensino reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação).