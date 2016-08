Veículo furtado no Centro é localizado em estrada rural

Na terça-feira (23), por volta das 15h, a Polícia Militar (PM) comparecer à rua Virgílio de Abreu, Centro, onde um mecânico de 63 anos relatou que seu veículo foi furtado.

Durante o atendimento, o sistema de rastreamento indicou que o veículo seguia pela avenida Hitalo Ros, sentido BR-146 / BR-262.

O veículo foi localizado abandonado em uma estrada rural, com as portas abertas e ligação direta na ignição, sendo recuperado e ficando à disposição do proprietário.

Diligências estão sendo realizados na tentativa de prender o(s) autor(res).