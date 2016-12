Vera Cruz informa sobre reajuste da tarifa do transporte público em Araxá

O diretor administrativo e de comunicação da empresa Vera Cruz Transporte e Turismo, Leonardo Pereira dos Santos, enviou comunicado à imprensa com informações sobre o reajuste da tarifa do transporte público em Araxá.

Comunicado da empresa Vera Cruz:

A empresa Vera Cruz Transporte e Turismo informa que, a partir da 00:00 h do dia 30 de Dezembro de 2016, o valor da tarifa do transporte coletivo urbano passa a ser R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos), de acordo com o decreto nº 2.250, da Prefeitura Municipal de Araxá, datado de 22 de dezembro de 2016, publicado no Diário Oficial do Município de Araxá (DOMA).