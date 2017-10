Vereador lança campanha para impedir construção da fábrica de superímãs fora de Araxá

Durante a reunião da Câmara Municipal deste terça (17), o vereador Luiz Carlos falou sobre a sua insatisfação com a Codemig.

O vereador apresentou dados que comprovam que a estatal faturou mais de 10 bilhões através das riquezas minerais de Araxá e realizou diversas obras em outras cidades de Minas, enquanto os investimentos em Araxá, firmados pelo presidente da companhia, Marco Antônio Castelo Branco, ainda não foram cumpridos.

Durante reunião com uma comitiva de vereadores em junho, o presidente da estatal anunciou investimentos para a revitalização do Distrito Industrial, construção da Vila do Artesanato, reforma do Cine Teatro Brasil, entre outros.

O vereador lançou uma campanha para impedir que a Codemig construa a fábrica de superímãs fora de Araxá, em Lagoa Santa. Luiz Carlos afirmou: “Não é justo levarem nossas riquezas minerais para gerar empregos em outros municípios, a fábrica de superímãs tem que ser construída em Araxá. Queremos os 5 mil empregos aqui e vamos lutar para que isso aconteça.”

A fábrica de superímãs irá utilizar as “Terras Raras”, que são encontradas no rejeito da produção de nióbio da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração – CBMM.

Participe da campanha, assinando a petição https://peticaopopular.com.br/view.aspx?pi=BR83388.