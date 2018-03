Vereador Robson Magela recebe Medalha Alferes Tiradentes

O vereador Robson Magela (PRB) recebeu na manhã da última sexta-feira, dia 23, a Medalha Alferes Tiradentes – Colar Ouro, em cerimônia realizada no auditório do The One Business, em Belo Horizonte. Ele recebeu a honraria por ser apontado em pesquisa de opinião pública, realizada pelo Instituto Tiradentes, o vereador mais atuante de Araxá. Robson recebeu a medalha pelo segundo ano consecutivo.

Eleito em 2016 para o seu primeiro mandato na Câmara Municipal, com 2.214 votos, Robson realiza o projeto Gabinete Itinerante, em que percorre os bairros de Araxá para conversar com os moradores e ouvir suas reivindicações e reclamações. Além disso, o vereador visita as comunidades rurais do município para conhecer as suas realidades. Ele é o autor do projeto aprovado em 2017 que concedeu passe livre para acompanhantes de pessoas com deficiência no transporte coletivo urbano.

“Fico feliz com o reconhecimento do povo de Araxá, que é o meu patrão. É uma honra representar o nosso povo na Câmara Municipal. Continuarei elaborando projetos que beneficiem a nossa comunidade, cobrando a melhoria dos serviços prestados pela Prefeitura, lutando contra o desperdício de dinheiro público e fiscalizando a Administração Municipal”, afirma o vereador Robson.

A entrega da medalha aconteceu no encerramento do 124º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice-prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais, que reuniu gestores públicos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O vereador Robson Magela recebeu a Medalha Alferes Tiradentes – Colar Ouro das mãos do diretor executivo do Instituto Tiradentes, José Castro.