Vereadores apresentam diversas indicações em tribuna

Em Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Araxá, realizada na tarde desta terça-feira (28), no Plenário Guilherme Gotelip Neto, usaram a tribuna os vereadores: Hudson Fiúza (PSL), Robson Magela (PRB), Jairinho Borges (PRP), Raphael Rios (SD), José Valdez da Silva (Ceará- PMB) e Edinho Souza (PTB).

O Vereador Hudson foi o primeiro a discursar, ele comentou os assuntos discutidos em reunião com o chefe da Polícia Civil, Dr. João Otacílio, em Belo Horizonte, na oportunidade foi disponibilizada uma viatura para perícias técnicas em Araxá e iniciaram as conversas sobre a construção de uma nova sede para a Polícia Civil araxaense.

O Vereador Robson Magela apresentou em tribuna diversas indicações que verificou em visita ao Distrito de Itaipu. O parlamentar também usou seu tempo regimental para comentar demandas verificadas nos atendimentos realizados por seu gabinete itinerante, que recebeu mais de 40 solicitações apresentadas pela população do Bairro Pão de Açúcar.

O Vereador Jairinho Borges falou sobre a importância de regularização dos imóveis dos bairros Abolição, Francisco Duarte, Ana Pinto de Almeida e Salomão Drummond. Os moradores devem procurar a Secretaria de Ação e Promoção Social para regularizar a situação de suas escrituras. O Parlamentar também comentou o Projeto de Regularização dos Jogos que, segundo Jairinho, irá movimentar o turismo em Araxá.

O Vereador Raphael Rios iniciou sua fala apresentando as repostas apresentadas pelo executivo as suas solicitações. O parlamentar também apresentou um Projeto de Resolução que institui o Programa Câmara da Juventude que permitirá ao estudante compreender o papel do Legislativo Municipal dentro do contexto social em que vive, contribuindo para a formação da sua cidadania e entendimento dos aspectos políticos da sociedade brasileira, e o entrosamento com as ações políticas a serem desenvolvidas no Município.

O Vereador José Valdez da Silva (Ceará) usou seu tempo regimental para fazer considerações sobre solicitações feitas a prefeitura: segundo o parlamentar, a capina na Rua Tubalcaim de Freitas no bairro São Domingos, e o terreno utilizado pela CEMIG no bairro Boa Vista ainda não receberam manutenção.

O Vereador Edinho Souza foi o último a discursar ele lembrou a importância da ExpoAraxá para a cidade e reconheceu o trabalho dos diversos responsáveis pela organização do evento. Edinho também destacou que durante a Exposição vai ocorrer a 1ª Queima do Alho – Festival Gastronômico de Comidas Típicas, no dia 2 de abril no Parque de Exposições.

Indicações, requerimentos e moções apresentados na tribuna

Hudson Fiúza

Indicação – Que o Poder Executivo estude a possibilidade de encaminhar à esta Câmara um Projeto de Lei para regulamentar a vigência no município da lei federal 8112/90, art.98,§3º, alterada pela lei 3.370/16, visando reduzir/adequar a jornada de trabalho do servidor público municipal, que possuir filho menor/dependente ou cônjuge portador de necessidades especiais, sem prejuízo de sua remuneração.

Moção de Pesar – Á família de Hugo Leonardo de Castro, tendo em vista o seu falecimento, ocorrido na data de 23 de fevereiro.

Moção de Pesar – À família de Gabriel Fillippe Silva Ferreira, tendo em vista o seu falecimento, ocorrido na data de 23 de fevereiro.

Robson Magela

Indicação – Recapeamento asfáltico do Distrito de Itaipu.

Indicação – Reforma do Posto de Saúde do Distrito de Itaipu e lotação de uma enfermeira para atendimento no local.

Indicação – Reabertura da Biblioteca do Distrito de Itaipu.

Indicação – Que a Copasa providencie a limpeza da fossa no Distrito de Itaipu.

Indicação – Que a PMA informe o andamento dos serviços iniciados em 2016, visando a regularização do abastecimento de água no Distrito de Itaipu.

Indicação – Que a Polícia Militar intensifique policiamento ostensivo nos Bairros Pão de Açúcar I, II, III, IV e V, Pedra Azul, Novo Horizonte, Villa Verde, Villa Mayor, Jardim das Oliveiras.

Indicação – Que a Prefeitura providencia limpeza da calçada onde está instalado ponto de ônibus e instale cobertura no local, no começo da Avenida Waldomira Lemos Guimarães, Bairro Pão de Açúcar.

Indicação – Limpeza da área institucional na divida das Ruas Neila Marques de Ávila e PA-36 no Pão de Açúcar II.

Indicação – Que a PMA informe o processo de implantação da Guarda Municipal.

Requerimento – Que seja marcado Fórum Comunitário para debater e propor adequações na Lei Municipal 6.078, 18 de novembro de 2011, que proíbe circulação de veículos pesados no Centro de Araxá.

Jairo Sávio Borges

Indicação – Providenciar a reforma da quadra esportiva na Rua Cândida Borges com Carmela José da Silva, no Bairro Boa Vista.

Indicação – Atenção com a ventilação das unidades de saúde existentes e nas que serão construídas.

Indicação – Manutenção e operação tapa buracos nas Ruas Barão José Bittar e Iracema de Castro, no acesso ao Sesi/Senai.

Indicação – Estudos para melhorias na sinalização em todo Bairro Padre Alaor e alteração de mão única nas Ruas Jerônimo Dias e Roldão Fontes.

Indicação – Calçada para pedestres na Rua João Pereira da Silva, no Bairro São Geraldo.

Indicação – Instalação de calçadas e iluminação pública na Alameda Helena Ferreira de Morais.

Indicação – Sinalização horizontal e vertical na Avenida Rosalvo Santos, no entroncamento com a Rua João Pereira da Silva, no São Geraldo.

Indicação – Sinalização no cruzamento onde fica o Centro Social Urbano (CSU).

Indicação – Sinalização horizontal e vertical na Avenida Doutor Pedro de Paula Lemos, nas vias de acesso próximo a Uni Nordeste

Raphael Rios

Indicação – Estudar a viabilidade de construir playground inclusivo, na Praça José Hermógenes da Silva.

Projeto de Resolução – Institui o Programa Câmara da Juventude, com a participação de alunos do 9º do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio, das Escolas Públicas e Particulares de Araxá.

Projeto de Lei – Acrescenta inciso X ao Art. 1° e inciso IX ao Art. 2° ambos da Lei Municipal n°. 6.554 de 19 de dezembro de 2013.

Indicação – Construção de calçada na Alameda Helena Ferreira Moraes.

Indicação – Que seja realizada a fiscalização de trânsito na Alameda Helena Ferreira de Moraes.

Substitutivo ao Projeto de Lei 009/2017 – Dispõe sobre a obrigatoriedade do reparo de vias e passeios públicos pelas empresas concessionárias, contratadas e permissionárias de serviço público.

Fórum Comunitário – Para obter informações sobre a recomposição salarial dos servidores públicos e reajuste do vale alimentação.

José Valdez da Silva (Ceará)

Indicação – Iluminação pública na Avenida Sônia Rosalina de Lima Santos, no Bairro Pão de Açúcar.

Indicação – Limpeza de calçadas e capina no cruzamento das Ruas Alcino Rosa dos Santos com Josefa Pereira e Avenida Pedro de Paula Lemos, no Bairro Santa Rita II.

Indicação – Pavimentação asfáltica, colocação de calçadas e sistema de drenagem de água pluvial na Rua Vicente Alves Barcelos, no Bairro Bom Jesus.

Edinho Souza

Moção de Congratulações – Em nome da Mesa Diretora, ao novo presidente da Academia Araxaense de Letras, Tarcísio Cardoso, pela posse no cargo, no dia 27 de março de 2017.

Moção de Congratulações – Para Thassyany Costa de Silva, eleita como Rainha da ExpoAraxá 2017, Rainha do Rodeio, Vanessa Karuline de Morais; Primeira Princesa, Liz Vilhalba Torales e Segunda Princesa, Kéthely Sthéfany Andrade Martins.

Moção de Congratulações – Aos organizadores do Concurso Rainha da ExpoAraxá 2017, Fabrício Laert e Regiane Monteiro.

Moção de Congratulações – Ao empresário Luciano Rios, proprietário da Bezz Eventos.

Moção de Congratulações – Á diretoria do Internacional Esporte Clube, pelo 1º Lugar no 2º Torneio Ronan Ferreira da Costa.

Moção de Pesar – Aos familiares de Renê dos Reis Silva, pelo falecimento em 26 de março de 2017.