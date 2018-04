Vereadores visitam Mosaic Fertilizantes e conhecem estrutura da empresa

Parlamentares foram recebidos pelo Gerente Industrial, Daniel Rajão, e a equipe de relações institucionais.

Uma comitiva de Vereadores da Câmara Municipal de Araxá esteve na manhã dessa segunda-feira (09), na empresa Mosaic Fertilizantes, antiga Vale da cidade, realizando uma visita de cortesia, para conhecer a estrutura da mineradora e a forma de trabalhar da nova companhia. A Mosaic é uma das maiores empresas do mundo em produção e comercialização de fosfato e potássio combinados.

No Brasil, atua na produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas agrícolas, além do desenvolvimento de produtos para nutrição animal e comercialização de produtos industriais. Com sede em Minnesota (EUA), a Mosaic possui operações na Austrália, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Índia e Paraguai, além de joint ventures no Peru e Arábia Saudita. Em Araxá, a empresa completou 90 dias de implantação.

O Presidente da Câmara, Fabiano Santos Cunha, os Vereadores, Bosco Júnior, César Romero da Silva (Garrado), Edinho Souza, Hudson Fiuza, Jairo Sávio Borges, José Valdez da Silva (Ceará), Luiz Carlos Bittencourt e Raphael Rios e o Assessor Parlamentar Germano Afonso, representando o Vereador Robson Magela, foram recebidos pela equipe de relações instituições da empresa e o Gerente Industrial Daniel Rajão.

A reunião foi agendada através de ofício enviado pela Presidência da Casa à empresa, com a assinatura de todos os Vereadores. O gerente realizou uma apresentação da Mosaic, sua área de atuação, países onde está instalada e os produtos comercializados. Relacionado a unidade de Araxá, Rajão mostrou aos Vereadores como está a operação, falou da continuidade do Projeto Patrocínio, que traz, via férrea, o minério da cidade vizinha para ser processado em Araxá. Esse projeto, por exemplo, garante por cerca de 100 anos o funcionamento da mineradora na cidade, já que, sem ele, poderia fechar as portas em 15 anos, com a escassez do minério no solo araxaense.

Sobre geração de empregos e as demissões que ocorreram, assunto apontado pelos Vereadores, Daniel explicou que não deve haver mais demissões em massa como anteriormente e que as ocorridas foram em função da diminuição da exploração da mina do município, que está em sua quase exaustão. Com essa queda, o quadro necessariamente teve que ser reduzido. A Mosaic tem hoje na unidade, algo em torno de 1.400 empregados diretos e indiretos.

O Complexo Mineroquímico de Araxá, no que tange a números, segundo Daniel, tem investido cerca de R$ 50 milhões em compras e serviços com fornecedores locais, gerado algo em torno de R$ 30 milhões em impostos diversos e R$ 4,2 milhões do CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais), pago ao Município. São cerca de R$ 137 milhões de investimentos no complexo.

O setor de apoio a projetos e área social também foi colocado pelos Vereadores. Segundo Daniel, a Mosaic tem uma política de apoio às iniciativas, mas que ainda está sendo estruturado na cidade, já que a mineradora tem pouco tempo de atuação no Complexo de Araxá. A intenção é ativar esse setor o mais breve possível. Um investimento grande já vem sendo feito no trecho da Avenida Arafértil que pertence a Mosaic, a partir da entrada de um condomínio residencial existente na região. Uma terceira pista está sendo construída e dará fluidez e segurança no trânsito.

Existe ainda a intenção da Mosaic em implantar o trevo da via, no cruzamento com a Avenida Geraldo Porfírio Botelho. Mas esse trecho específico pertence ao Governo do Estado e algumas autorizações especiais precisam ser dadas. Reuniões com Poder Público Municipal, para intermediar o caso, tem acontecido e os Vereadores também devem dar apoio para que os procedimentos sejam agilizados. Esse trevo precisa ser feito até dezembro de 2018.

Após esse bate papo na sala de reuniões, os Vereadores foram conhecer a mina, áreas de processamento e outros setores da empresa. No mirante da mina, área com ampla visão da área, os parlamentares conheceram a dimensão do local e o dia a dia de funcionamento. A van com os vereadores ainda passou pela área de beneficiamento, oficinas e áreas comuns da empresa.

A avaliação foi altamente positiva, afirma Fabiano. “Foi uma boa oportunidade que tivemos para conhecer essa nova empresa e formatar um bom relacionamento com o Poder Legislativo. A cidade tem muito interesse que a Mosaic tenha sucesso com seus serviços e nós precisamos ter esse estreitamento, essa relação mais próxima, em benefício de Araxá e dos futuros projetos que podem ser realizados para a comunidade”, destacou o Presidente.