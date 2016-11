Vestibular 2017 Uniaraxá é no próximo domingo, dia 27

Está chegando a hora para quem quer chegar ao topo da carreira, dar o primeiro passo para o sucesso! O Uniaraxá está com inscrições abertas para quem está buscando um ensino de qualidade e quer garantir sua vaga no mercado de trabalho. As inscrições estão batendo recordes, mas ainda dá tempo de participar, as provas serão realizadas no domingo, 27 de novembro.

A cada ano, aumenta a parcela de jovens e adultos que escolhem cursar o Ensino Superior em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho. Muitos optam por cursar uma faculdade logo que concluem o Ensino Médio, outros esperam identificar sua vocação profissional para garantir a escolha certa na hora do vestibular.

O que não há dúvidas, em Araxá e região, é que o Uniaraxá é a melhor escolha para quem quer um ensino de qualidade, com responsabilidade social e a garantia de um emprego com estabilidade financeira e oportunidades de crescimento pessoal e profissional.

Confira os cursos disponíveis:

Agronomia (Diurno), Administração, Ciências Contábeis, Direito (Diurno e Noturno), Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Sistemas de Informação, Educação Física, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Pedagogia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica.