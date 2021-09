PM registra atropelamentos na faixa de pedestre na região central

Nesta semana em que se comemora a“Semana Nacional do Trânsito”,a Polícia Militar registrou nesta terça-feira (21), dois acidentes de trânsito com vítimas em Araxá.O tema da Campanha neste ano é“No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”, a fim de sugerir debates e reflexões sobre a responsabilidade de cada um dos atores do trânsito.

Ontem por volta das 13h, a Polícia Militar foi acionada a comparecer na Praça Governador Valadares, Centro. A vítima, de 54 anos, relatou que estava atravessando a rua na faixa de pedestre, quando foi atingida por uma caminhonete. O condutor do veículo prestou todo auxilio necessário até chegada da equipe do Corpo de Bombeiros. A vítima teve suspeita de fratura no braço direito e um corte na cabeça. O condutor não se encontrava no local no momento da chegada da PM, não sendo possível colher sua versão dos fatos.

Por volta das 15h, durante policiamento na área central de Araxá, a Base de Segurança Comunitária da Polícia Militar foi acionada por populares para atender um acidente de trânsito na Avenida Antônio Carlos. No local, foi feito contato com a condutora que relatou que trafegava com seu veículo pela citada avenida e, ao realizar uma manobra de conversão, se descuidou, vindo a atingir uma senhora e uma criança que passavam na faixa de pedestre.

As vítimas, de 52 e 04 anos de idade, sofreram lesões leves sendo socorridas por terceiros até o Hospital Dom Bosco, onde receberam atendimento médico e foram liberadas. A condutora do veículo acompanhou as vítimas e se dispôs a dar total assistência às mesmas.

O veículo sofreu apenas danos no para-choque dianteiro, sendo lavradas as autuações de infração de trânsito pertinentes.