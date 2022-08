6ª edição do Prefeitura no Bairro anuncia revitalização da Praça Antenor Afonso

A 6ª edição do projeto Prefeitura no Bairro, ocorrida no São Geraldo, anunciou a revitalização da Praça Antenor Afonso, popularmente conhecida como Praça Santa Catarina, local que recebeu os mais de 40 serviços prestados à comunidade no sábado passado (27).

A melhoria, planejada para 2023, consiste na implantação de aparelhos de ginástica, iluminação de Led e há estudos para a construção de uma quadra esportiva no espaço.

O evento também contou com o Dia D Municipal de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação voltado para crianças e adolescentes; além de ações inéditas como atendimento veterinário, corte de cabelo feminino para as moradoras da região e apresentação da Folia de Reis Mirim, com os alunos do Oratório Nossa Senhora Auxiliadora.

O prefeito Robson Magela reforça o compromisso firmado pela gestão de aproximar a prefeitura da população. “A revitalização de praças, como anunciamos para o bairro São Geraldo, é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento social de uma comunidade. Afeta positivamente a vida das crianças, idosos e de toda a família araxaense”, destaca.

A moradora Cláudia Helena Borges conta que sempre acompanha os canais oficiais da Administração Municipal e, através deles, além de se inteirar das melhorias para a cidade, conseguiu se programar para aproveitar os serviços do Prefeitura no Bairro.

“Eu fui com a minha filha e meu neto para aproveitar a oportunidade e atualizar o Cartão de Vacinação dele. Eu também coloquei em dia a minha 4ª dose contra a Covid-19. Temos muita dificuldade de se locomover, principalmente durante a semana, e ter uma ação como essa perto da gente facilita demais”, destaca.