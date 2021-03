Aiqfome oferece lanches em dobro em Araxá em promoção limitada

O aplicativo de delivery de comida aiqfome está com uma nova promoção para os moradores de Araxá.

Do dia 24 até dia 31 de março, o aplicativo oferece uma promoção de itens em dobro dentro da plataforma. Ou seja: compre um produto e leve outro igual ao seu pedido gratuitamente.

Vários dos restaurantes mais queridos de Araxá estão participando da promoção, como Bob´s, Hakuna Batata, Fruto do Açaizeiro, A Casa do Hambúrguer, entre outros. Vale ressaltar que a promoção não é em todo o cardápio das lojas, mas sim alguns itens específicos.

Para conferir que restaurantes estão participando da promoção, acesse o aiqfome e clique no banner em destaque no aplicativo!

Como faz para ter acesso ao aiqfome?

Baixe o app do aiqfome na Play Store ou na App Store no seu celular;

ou na no seu celular; Feito isso, hora do cadastro! Informe seus dados principais e, se tiver algum amigo que já usa o app, peça o código dele do “INDIQUE UM AMIGO” e aproveite o desconto especial;

Verifique o número do seu celular para não perder as promoções e os cupons;

Prontinho, tudo certo! Agora já dá pra começar a pensar em qual prato você vai pedir primeiro!

Como pedir?

É mais fácil do que parece! Escolha entre os restaurantes disponíveis e não esqueça de verificar se ele entrega no seu bairro;

Olhe o cardápio, escolha suas comidas e bebidas favoritas e confira se o pedido está certinho!

Não gosta de algum ingrediente? Anota lá nas observações;

Fez seu cadastro com o código de indique um amigo? Então, essa é a hora de acrescentar ele no ticket, que fica antes de finalizar o pedido, na barrinha “tem algum cupom”?

Tudo certo? Hora de escolher o endereço onde você quer que o motoboy-amigo entregue, assim como a forma de pagamento;

Finalize o pedido e pronto, é só aguardar o motoboy!

Tem um restaurante e quero fazer parte do aiqfome?

Os restaurantes interessados em estarem dentro do aiqfome podem se cadastrar pelo link parceiros.aiqfome.com

No link você encontrará explicações para todas as suas dúvidas, como taxas, funcionamento do app e muito mais. Depois disso, é só preencher um formulário simples e aguardar o contato do City Manager responsável (o representante oficial do aiqfome na cidade) pra começar a vender muito mais!

E aí, bora pedir um rango em dobro no aiqfome?