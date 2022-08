Ampara lança novo site institucional

Com interatividade e um layout moderno, a Ampara – Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá lançou um novo site institucional (amparaaraxa.com.br). A entidade que já está presente nas redes sociais, Instagram – @associacaoampara e Facebook – Ampara Araxá desenvolveu a plataforma com o intuito de propiciar à população informações relevantes ao trabalho feito em prol da comunidade.

A ferramenta contém abas que contam a história da entidade, fotos dos colaboradores, projetos desenvolvidos pela instituição, atividades, depoimentos dos assistidos e notícias em geral. De acordo com a coordenadora geral, Juliana Silva, a instituição está em constante renovação e a construção do site faz parte desse momento de transformação.

“Vivemos em uma sociedade extremamente tecnológica, as redes sociais são a prova disso. Quando decidimos criar o site, pensamos na questão da proficiência, da responsabilidade e da seriedade que queremos passar para a população acerca do nosso trabalho. A plataforma mostra a transparência e zelo que temos com os nossos assistidos e o quanto nosso trabalho é importante em prol da comunidade atendida”, destaca.