Aplicação da 2ª dose para idosos acima de 90 anos começa nesta terça por drive-thru na Escola Alice Moura

A Prefeitura de Araxá inicia a vacinação da 2ª dose contra a Covid-19 para idosos com mais de 90 anos a partir desta terça-feira (2). A aplicação será realizada pelo sistema drive-thru, das 13h às 19h, na Escola Municipal Alice Moura. É necessário levar o comprovante da primeira dose e cópia do documento de identificação. Aqueles que tiverem restrição de mobilidade vão receber a vacina em sua residência.

A Secretaria Municipal de Saúde reservou doses do imunizante para aplicação do grupo prioritário que recebeu a primeira dose entre os dias 13 e 19 de fevereiro. De acordo com o cronograma, a segunda aplicação da vacina utilizada para imunização dos idosos deve ser realizada de 14 a 28 dias, contados a partir da aplicação da dose 1. Ao todo, 3.994 doses já foram aplicadas no município.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, não existem motivos para correria aos postos de saúde. “Temos vacinas suficientes reservadas para a aplicação da 2ª dose dos idosos acima de 90 anos. Nosso cronograma está sendo seguido corretamente, conforme orientação da Superintendência Regional de Saúde e do Ministério da Saúde”, explica.

Profissionais de saúde

Esta etapa da vacinação também vai contemplar a 2ª dose para profissionais de saúde que já receberam a primeira dose. As doses serão aplicadas exclusivamente na Unioeste, das 8h às 17h. Eles também devem apresentar comprovante da primeira dose e cópia do documento de identificação.

2ª Dose Vacinação 90+

Sistema drive-thru

Escola Municipal Alice Moura

Endereço: Avenida Prefeito Aracely de Paula, nº 4.210, Vila Silvéria.

2ª Dose Vacinação profissionais da Saúde

Unioeste

Endereço: Avenida Professora Auxiliadora Paiva, nº 255, bairro Serra Morena.