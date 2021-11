Araxá abre cadastramento para ensino infantil, fundamental, médio e profissional nas unidades públicas

Entre os dias 17 de novembro e 3 de dezembro, a Secretaria Municipal de Educação abre o Cadastro Escolar para matrícula de crianças na educação infantil. Podem participar crianças a partir de 4 meses até 5 anos de idade. Lembrando que para quem completa 4 anos até o dia 31 de março de 2022, o ingresso na escola é obrigatório.

Para realizar o cadastro, os pais ou responsáveis devem preencher uma ficha eletrônica no link: (https://forms.gle/oFJWWivjxTJ6jmuLA). A família que tem dificuldade ou não tem acesso à internet pode procurar uma unidade escolar e um servidor irá auxiliar no preenchimento do formulário.

A coordenadora do Cadastro Escolar, Jaqueline Guimarães, diz que entre os dados que devem ser informados pelos pais está, por exemplo, se a criança vive em condição de vulnerabilidade social, se possui necessidades especiais, se tem irmãos estudando na escola pretendida, se os pais ou responsáveis trabalham e se a criança reside próximo à instituição de ensino de interesse. “Todos esses critérios serão analisados para a classificação das crianças”, explica.

Ela reforça que o cadastro não é garantia da vaga, mas sim para um levantamento da educação infantil para que o município possa ter uma amostra da atual demanda da cidade. “No dia 10 de dezembro a gente divulga o resultado do cadastro, com as informações de quantas vagas serão disponibilizadas para cada escola e qual é a posição das crianças na classificação. Já, entre os dias 13 e 17 de dezembro, acontecerão as matrículas”, informa.

De acordo com ela, no mês de janeiro a equipe da secretaria fará uma nova análise para identificar as vagas remanescentes e convocar, a partir do dia 25 de janeiro, outras crianças da lista de espera.

“Lembrando que o prazo para a renovação de matrícula já foi encerrado no dia 22 de outubro. Desta vez, este cadastro é para crianças que pretendem uma vaga na educação infantil e ainda não estão matriculadas em lugar nenhum”, explica.

Cadastro Escolar no ensino fundamental, médio e profissional



Também, a partir do dia 17 de novembro até o dia 10 de dezembro, acontece o cadastro para o preenchimento de vagas no ensino fundamental, médio e da educação profissional. Este cadastro será feito através do sistema do Governo do Estado, o Sucem (Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para a Matrícula), através do endereço eletrônico: (https://cadastroescolar.educacao.mg.gov.br).

O resultado da alocação dos alunos será divulgado no dia 20 de dezembro e, entre os dias 17 e 21 de janeiro, acontecem as matrículas dos alunos selecionados para as escolas municipais (nas escolas estaduais, a matrícula é entre os dias 20 de dezembro e 14 de janeiro). Já as vagas remanescentes serão encaminhadas entre os dias 25 de janeiro e 23 de fevereiro.

Esse cadastramento é voltado: aos estudantes que irão ingressar no 1º ano do ensino fundamental (crianças que completam 6 anos até 31 de março até 2022); alunos estavam na rede privada e vão para a rede pública; quem estava na escola que não oferece a continuidade do ensino; crianças e jovens que não estão matriculados em nenhuma escola, àqueles que perderam o prazo da renovação da matrícula e também àqueles que têm interesse em ingressar no EJA (Educação para Jovens e Adultos).