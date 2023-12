Araxá Cidade Luz: Mais de 75% da cidade já está coberta com iluminação em LED

Uma cidade cada vez mais moderna e iluminada. A Prefeitura de Araxá segue realizando a substituição de lâmpadas convencionais por iluminação de LED em toda a cidade, e conta com mais de 75% dos bairros contemplados. O projeto Araxá Cidade Luz já executou a troca de 10.954 pontos de energia, em mais de 100 bairros, incluindo também, o Distrito Industrial e as Comunidades Rurais do Itaipu e da Boca da Mata.

Além da modernização da iluminação, o Município também implementou um sistema de manutenção preventiva, bem como o desenvolvimento contínuo de projetos que visam otimizar ainda mais a eficiência do sistema de iluminação pública.

O secretário municipal de Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká), destaca os benefícios da iluminação em LED para usuários da via pública e moradores.

“A iluminação em LED traz mais conforto para todos e é um dos mais importantes projetos da Administração Municipal. Ele destaca a importância de um planejamento urbano, com atendimento de qualidade nos serviços públicos. Agora, essa iluminação em LED, comparada com as lâmpadas convencionais, proporciona mais iluminação, com mais durabilidade e economia, além de contribuir para a segurança da população”, explica.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a implementação da iluminação em LED não apenas atende a uma antiga reivindicação da população, como também marca um passo importante na modernização urbana, promovendo eficiência, economia e sustentabilidade para o benefício de todos.

“Essa era uma antiga demanda da população, que foi prontamente atendida pela gestão. Uma mudança que representa avanço na qualidade de vida dos moradores e reflete positivamente na gestão de recursos públicos. Com essa eficiência enérgica, conseguimos alavancar os benefícios ao meio ambiente e ao bem-estar social”, reforça.

A moradora do bairro Fertiza, Dalila Costa, conta sobre a felicidade de ver o bairro com a nova iluminação. “A minha rua era muito escura, em frente à minha casa tem uma praça, então eu ficava com medo, principalmente quando chegava em casa à noite. Agora, após essa troca, ficou maravilhoso, tudo clarinho, iluminou a rua inteira, e isso traz mais segurança, conforto e bem-estar”, diz.