Araxá oficializa interesse em receber extensão da Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Educação pública de qualidade, desenvolvimento socioeconômico e qualificação profissional. O prefeito Robson Magela se reuniu com o reitor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Luiz Fernando Resende dos Santos Anjo, em Uberaba, para oficializar o interesse da Prefeitura de Araxá pela implantação do campus da universidade em Araxá.

A Reitoria da UFTM confirmou a vontade da comunidade acadêmica em fazer a extensão com cursos federais e, com apoio das forças políticas, buscará junto ao Ministério da Educação que sejam disponibilizados os recursos para a implantação.

Participaram também a reunião o pró-reitor de Planejamento da UFTM, Kedson Palhares Gonçalves, a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, a secretária municipal de Saúde, Cristiane Pereira, o procurador geral do Município, Jonathan Ferreira, o deputado estadual Bosco, o presidente da Câmara Municipal de Araxá, Bosco Júnior, e o vereador Raphael Rios.

De acordo com o reitor Luiz Fernando, uma vez aprovada pelo Conselho Superior Interno da UFTM, a demanda pela instalação do campus em Araxá será encaminhada ao Ministério da Educação (MEC), sinalizando a abertura dos cursos por meio do Programa de Desenvolvimento da Instituição (PDI).

Segundo ele, a etapa subsequente é a abertura dos concursos públicos, em uma parceria com os Governos Federal, Estadual e Municipal. “Fiquei muito feliz e animado com essa reunião, pois a gente vê uma coesão, tanto da Prefeitura, do deputado, vereadores e do próprio Governo do Estado em sinalizar o interesse pela abertura do campus em Araxá. Eu estive a menos de um mês com o Governo Federal, uma reunião com o MEC, e a gente sentiu de forma positiva que isso vire uma realidade”, reitera o reitor.

O prefeito Robson Magela destaca que com a implantação do campus em Araxá será possível atingir a plenitude no ensino público, com a oferta de cursos gratuitos federais, além do desenvolvimento econômico e social de Araxá.

“Nós colocamos o Município à disposição da UFTM para ações colaborativas no que diz respeito à expansão do polo em Araxá. Essa implantação oferecerá qualificação profissional, desenvolvimento, e trará inúmeros e incontáveis benefícios para a população que tanto merece. Agora, com essa união política que temos com o deputado Bosco e o governador Romeu Zema, podemos dizer que a UFTM será, em breve, uma realidade em nossa cidade”, destaca.

A secretária Zulma Moreira acrescenta que a reunião com a UFTM foi o primeiro passo para verificar as possibilidades de implantação de cursos federais de acordo com a demanda existente no Município.

“É interessante observar que, assim como é interesse do Município de Araxá trazer a UFTM, é interesse também da universidade estabelecer esse polo em Araxá, pois faz parte do Programa de Desenvolvimento da Instituição também conseguir colocar polos universitários em diferentes cidades. Nós temos a previsão que, se tudo for aprovado, no próximo ano vamos conseguir implantar pelo menos dois ou três cursos. Esse é o primeiro passo para a implantação do projeto maior, que é o campus universitário”, ressalta.