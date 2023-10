Araxá promove ações de conscientização durante o Outubro Rosa; confira a programação

A Secretaria Municipal de Saúde e parceiros realizam diversas ações alusivas ao Outubro Rosa durante todo o mês. A programação destaca a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero.

Orientações na sala de espera, exames e testes rápidos, rodas de conversa, distribuição de materiais informativos, caminhada, murais temáticos são algumas das atividades que acontecem nas Unidades de Saúde e Estratégias de Saúde da Família (ESFs).

“Nosso intuito é compartilhar informações, proporcionar mais acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Esperamos que todas essas ações movimentem a comunidade, visando conscientizar um número expressivo de pessoas pela causa do Outubro Rosa”, destaca a secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira.

Programação

– 05/10 (quinta), Unisse: 13h30 – Sala de espera: Prevenção do câncer de mama e de colo do útero;

– 07/10 (sábado), ESF Leblon: 9h – Entrega de panfleto e orientações de prevenção;

– 11/10 (quarta), Unidade Rural / Max Neumann: 7h20 – Roda de conversa: Temas voltados para saúde da mulher;

– 16/10 (segunda), Unidade Pão de Açúcar – Roda de conversa com nutricionista: Alimentação saudável como prevenção do câncer de mama e de colo do útero;

– 16/10 (segunda), Unisse – Sala de espera: Câncer de mama, prevenir é a melhor forma de lutar;

– 18/10 (quarta), ESF Abolição: 13h30 – Educação continuada com equipe;

– 18/10 (quarta), ESF Alvorada: 13h30 – Sala de espera com o tema: Câncer de mama, prevenção e solicitação de exames;

– 18/10 (quarta), Cemei Cássio Barsante: 18h – Roda de conversa: Câncer de mama e os cuidados gerais com a saúde;

– 20/10 (sexta), Unidade Pão de Açúcar – Sala de espera com o tema: Câncer de mama, prevenção da doença;

– 20/10 (sexta), Unidade Urciano Lemos – Roda de conversa “Mundo Rosa”, prevenção do câncer de mama;

– 20/10 (sexta), Secretaria Municipal de Saúde: 8h – Caminhada para sensibilizar a população quanto a importância de prevenir o câncer de mama;

– 20/10 (sexta), Unioeste: 14h – Roda de conversa: Sexualidade da mulher e cuidados com o corpo;

– 20/10 (sexta), Unicentro: 14h – Roda de conversa: Quem ama cuida;

– 20/10 (sexta), ESF João Ribeiro: 15h30 – Roda de conversa com a coach Mirthes Mirian sobre autoestima feminina;

– 25/10 (quarta), Uninordeste: 14h – Roda de conversa sobre prevenção do câncer de mama e depoimento de superação;

– 26/10 (quinta), Praça Padre Anacleto – Realização de teste rápido;

– 27/10 (sexta), Unisse: 13h – Roda de conversa com o tema: Câncer de mama e depoimento de usuária da ESF que recebeu o diagnóstico;

– 27/10 (sexta), Uninordeste: 14h – Roda de conversa com o tema: Câncer de mama e depoimento de superação;

– 28/10 (sábado), Calçadão da rua Presidente Olegário Maciel: 8h – Ação voltada para autocuidado da mulher em parceria com a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) e Fundação de Assistência à Mulher Araxaense (Fama).