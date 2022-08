Araxá promove atividades da Campanha Agosto Lilás

Araxá promoveu atividades alusivas ao Agosto Lilás, mês de conscientização da violência contra a mulher, no último sábado (20). A iniciativa foi uma parceria entre a Prefeitura de Araxá, por meio do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), Polícia Civil, Polícia Militar e empresas apoiadoras.

O evento foi realizado na Praça Governador Valadares e cerca de 300 pessoas passaram pelo local durante toda a manhã. Entre as atividades destaque para a participação dos alunos do projeto Casa do Pequeno Jardineiro que trabalharam a temática sobre a violência doméstica e violência de gênero e distribuíram mudas para os participantes

A coordenadora do CRAM, Maria Cecília Lemos, explica que as ações foram desenvolvidas com o intuito de mostrar para a sociedade a importância da fala, da denúncia e principalmente da desmistificação de atitudes preconceituosas que foram ensinadas ao longo da vida.

“Nós levamos um painel com frases escritas pelos adolescentes do Pequeno Jardineiro que demonstram coisas que eles mesmos escutaram durante a vida. Por exemplo, ‘mulher no volante perigo constante’; ‘essa roupa mulher não pode usar’; ‘mulher não pode jogar futebol’. Frases que remetem à disseminação do machismo e da misoginia. Levamos esses painéis e junto com toda a sociedade, por meio das mãos pintadas com tintas coloridas, tampamos essas frases e fizemos um basta”, destaca.

O público também contou com atividades organizadas pelos parceiros do evento, com aulas de zumba, combat dance, crossfit e circense; roda de conversa sobre atividade física e boa alimentação; massagem; aferição de pressão arterial, testes de glicemia e sífilis e avaliação pós-covid; informativo de exames de mama e papanicolau.