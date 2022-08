Araxá recebe Copa do Brasil e Campeonato Mineiro de Balonismo de quinta a domingo

Um evento que promete colorir e iluminar o céu de Araxá. A Terra de Beja sedia a 2ª Etapa da Copa do Brasil de Balonismo e também o 1º Campeonato Mineiro de Balonismo. O evento é organizado pela Federação de Balonismo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Prefeitura de Araxá. As competições acontecem entre os dias 11 e 14 de agosto, com base instalada no Estádio Municipal Fausto Alvim. Dezoito equipes devem participar das competições.

As atividades se iniciam antes mesmo do nascer do sol, por volta das 6h, e também no entardecer, a partir das 15h, horários estes mais apropriados para os voos. Paralelo ao campeonato, também acontece o “Night Glow”, um evento realizado no entardecer, onde os balões de ar quente são inflados e ficam flutuando a poucos metros do chão, presos por cordas e monitorados por equipes.

O “Night Glow” também acontece no Estádio Municipal Fausto Alvim e conta com praça de alimentação e programação cultural, com entrada mediante doação de 1kg de alimento não perecível. A arrecadação será doada para instituições filantrópicas da cidade.

De acordo com o superintendente de Turismo, Ricardo Ruas, este é mais um evento que vai fomentar o turismo e a economia local. “São duas importantes competições de nível nacional, com pilotos de todo o país, e que vai atrair centenas de turistas, amantes do esporte de aventura e competidores para nosso município. É importante para o turismo da cidade diversificar os eventos e modalidades esportivas, e com isto, destacar o nome de Araxá no cenário nacional”, destaca.



Programação



Quinta, 11/08

– 15h: Briefing Geral + Voo Competitivo

Sexta, 12/08

– 5h30: Briefing + Voo Competitivo

– 15h: Briefing + Voo Competitivo

– 19h: Night Glow (8 balões) – Estádio Municipal Fausto Alvim (entrada mediante doação de 1kg de alimento não perecível).

Sábado, 13/08

– 5h30: Briefing + Voo Competitivo

– 15h: Briefing + Voo Competitivo

– 19h: Night Glow (8 balões) – Estádio Municipal Fausto Alvim (entrada mediante doação de 1kg de alimento não perecível).

Domingo, 14/08

– 5h30: Briefing + Voo Competitivo

– 15h: Encerramento