Araxá recebe o 1º Festival Paralímpico destinado a crianças e adolescentes

Para oferecer a crianças e adolescentes com deficiência a experiência de participar de modalidades paralímpicas e propiciar a inclusão social por meio do esporte, Araxá recebe o 1º Festival Paralímpico 2021 no dia 4 de dezembro, das 8h30 às 12h, na Praça da Juventude.



O evento esportivo é uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, sob a coordenação da Assessoria Municipal de Esportes Especializados.



O festival é voltado para crianças e adolescentes de 8 a 17 anos com e sem deficiência, com três modalidades paralímpicas: atletismo, bocha e goalball. Será fornecido aos participantes camiseta e kit lanche.



As inscrições estão abertas e podem ser realizadas na sede da Assessoria Municipal de Esportes Especializados, na avenida Antônio Afonso do Vale, Praça da Juventude. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Contatos: (34) 3664-7836 ou 3669-8055.