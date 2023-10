Araxá receberá voo direto do Aeroporto de Guarulhos para aumentar o turismo na região

A partir de janeiro de 2024, Araxá estará ainda mais perto dos paulistas. Será iniciada uma operação de voo direto do aeroporto de Guarulhos (SP) para o município mineiro. O trajeto será realizado pela Azul Linhas Aéreas e terá voos de ida e volta às segundas e sextas-feiras. A aeronave utilizada será um Embraer de 108 lugares.

A iniciativa foi da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) que viabilizou a implantação desses voos e trabalhou na modelagem do projeto.

Para marcar essa nova rota, aconteceu de 3 a 6/10, o lançamento do voo inaugural entre Guarulhos e Araxá. “Com o redirecionamento da companhia voltado para fomentar o desenvolvimento econômico e atrair investimentos privados, é de suma importância buscarmos mecanismos que impulsionem a economia das mais diversas regiões de Minas Gerais. Nesse sentindo, estar a frente de uma iniciativa que atrai mais turistas para nosso estado é concretizar esse fomento”, comenta o diretor de gestão de ativos e mercado, Sérgio Cabral.

A conexão objetiva atender a demanda de moradores de São Paulo que buscam conhecer, revisitar e aproveitar as maravilhas de Minas Gerais. A principal atração, neste caso, fica por conta do Grande Hotel Termas de Araxá, empreendimento gerido pelo Grupo Tauá desde 2010 em uma parceria com o Governo de Minas Gerais, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge).

Além de oferecer serviço de hotelaria e terapias variadas que utilizam das águas termais, o hotel também irá disponibilizar o pacote completo (passagem + hospedagem) para quem deseja maior praticidade e conforto.

“Nada melhor como ter como destino o Grande Hotel Termas de Araxá, um empreendimento que proporciona prazer, bem-estar e relaxamento de uma forma única e com a exclusividade das águas termais”, completa Sérgio.

A capital mineira também se beneficiará. A partir de dezembro de 2023, a Azul Linhas Aéreas oferecerá uma nova grade de voos com destino a Araxá. As aeronaves sairão do Aeroporto Internacional de Confins às segundas, quartas, sextas e domingos e terá a capacidade para 70 passageiros.