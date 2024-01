Araxaense assume vice-presidência no Crea-MG

O araxaense, engenheiro civil Diego Oliveira Rosa, tomou posse como vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), no dia 18 de janeiro de 2024, em Belo Horizonte. A cerimônia foi realizada na primeira plenária do ano, quando seu nome foi homologado pelos conselheiros. O engenheiro, que é empresário no ramo da construção civil, conta com 17 anos de experiência na coordenação e implantação de projetos diversos em áreas industriais. “Como vice-presidente, me sinto lisonjeado em poder contribuir com um dos mais importantes conselhos profissionais do Brasil, o Crea-MG. Representamos aqui milhares de profissionais e empresas da engenharia, da agronomia e das geociências, que têm papel muito importante e grande relevância no desenvolvimento nacional”, afirmou. Ele enfatizou ainda o seu compromisso em colaborar com a valorização e fortalecimento das profissões. “Temos muito trabalho pela frente, trabalho esse que será pautado na ética, comprometimento e dedicação. Nossa meta é continuar a avançar com as pautas em prol da engenharia mineira e nacional, levando o conselho em todos os lugares onde a engenharia estiver presente”, reforçou. O engenheiro foi convidado pelo presidente do Crea-MG, engenheiro civil e de segurança do trabalho Marcos Venícius Gervásio, a assumir o cargo de vice e recebeu apoio do também araxaense e ex-presidente do Conselho, engenheiro civil Lucio Fernando Borges. Diego formou-se, em 2013, na Universidade de Uberaba (Uniube) e fez pós-graduação em Gestão de Projetos pela FUMEC, em 2017. Atualmente, é conselheiro do Crea-MG pela Câmara Especializada de Engenharia Civil, representando a Associação dos Engenheiros e Agrônomos da Região de Araxá (AREA), instituição a qual exerceu a presidência por dois mandatos - 2020 a 2021 e 2022 a 2023. Diretoria - Composta por conselheiros regionais, a Diretoria do Crea-MG é um órgão executivo da estrutura básica. Ela auxilia a Presidência no desempenho de suas funções e decide sobre questões administrativas. Na ocasião, o presidente do Crea-MG, engenheiro civil e de segurança do trabalho Marcos Venícius Gervásio, deu posse à nova diretoria, que foi eleita pelo plenário. “Eu estou muito honrado com a nossa nova diretoria. É uma equipe que reflete a diversidade de todas as regiões de Minas Gerais. Nossa expectativa é aproximar ainda mais o Conselho dos profissionais. Juntos vamos fortalecer a atuação do Crea-MG em prol do desenvolvimento profissional e da excelência dessas áreas que representamos”, ressaltou. Foram eleitos para as diretorias Administrativa e Financeira o engenheiro agrônomo Samuel Petraccone Caixeta; de Planejamento, Gestão e Tecnologia, o engenheiro mecânico Antonio Humberto Pereira de Almeida; Técnica e de Fiscalização, o engenheiro civil Gabriel Nogueira; de Atendimento e Acervo, engenheiro eletricista Israel Bernardes; de Relações Institucionais, o engenheiro civil Rodrigo Fernandes da Costa; e de Recursos Humanos, a engenheira agrônoma Claudia Beatriz Versiani.