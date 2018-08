Audiência defende criação de frente parlamentar para pressionar duplicação da BR-262 entre Bom Despacho e Uberlândia

Uma audiência pública realizada na sexta-feira (10) defendeu a criação de uma Frente Parlamentar Intermunicipal para pressionar o Governo Federal e o Consórcio Triunfo Concebra a duplicar trecho da BR-262 que liga Bom Despacho (Centro-Oeste) a Uberlândia (Triângulo)

A reunião, realizada pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) no município de Bom Despacho, discutiu a precariedade do trecho da estrada e a necessidade de conclusão das obras exigidas no contrato firmado entre o consórcio e o Governo Federal, ainda em 2014.

Apesar de as obras de duplicação não terem sido feitas, os presentes lembraram que os pedágios já são cobrados, sendo cinco no trecho entre Bom Despacho e Uberlândia que cobram R$ 4.50 em média. Durante a reunião, foi apontado que apenas 10% das obras acordadas com o governo federal teriam sido concluídas. Esse trecho abrange 28 municípios cortados pela BR-262.