Audiência pública discute revisão do Plano Diretor Estratégico de Araxá nesta quinta

A Prefeitura de Araxá, através do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA), realiza, nesta quinta-feira (21), a primeira audiência pública para revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade. O evento acontece a partir das 19h, no auditório da Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (Acia) e é aberto ao público.

O Plano Diretor disciplina o desenvolvimento e expansão urbana nos aspectos econômicos, físicos, ambientais e sociais, visando obter melhoria da qualidade de vida da comunidade local.

O superintendente do IPDSA, Ney Dutra, destaca que a primeira audiência pública é relativa ao resultado do trabalho desenvolvido por uma comissão técnica formada pela equipe do IPDSA e a empresa licitada para realizar a revisão, a DRZ Geotecnologia e Consultoria.

“São proposições que serão estudadas, debatidas e aprovadas as que forem de maior interesse da sociedade. É a comunidade quem vai dirigir o rumo que iremos tomar. Por isso, a participação popular é decisiva, nós não podemos definir nada sem a ajuda da comunidade, visto que o resultado desse trabalho irá impactar diretamente a vida de cada cidadão.”, explica o superintendente.

A última revisão do Plano Diretor foi feita em 2011 e, desde então, a cidade passou por mudanças no seu cenário urbano. O novo plano também vai revisar as atuais regras urbanísticas, como a Lei de Escalonamento Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo, Lei de Edificações e Código de Posturas.

A população pode participar com opiniões e sugestões durante a audiência e também através de formulário disponível no link: ( gestaodecidades.drz.com.br/araxa ).

A expectativa é que haja uma segunda audiência pública em data ainda a ser agendada, que irá definir as diretrizes finais antes da conclusão do Plano Diretor Estratégico.