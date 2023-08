Bairro Santa Terezinha recebe a 15ª edição do Prefeitura no Bairro neste sábado

O projeto Prefeitura no Bairro chega à 15ª edição com novidades para a população no próximo sábado (26), das 8h às 12h, na Escola Estadual Vasco Santos, bairro Santa Terezinha.

Serão realizadas ações de atendimento veterinário, testes de leishmaniose, cadastro de alunos para o programa Eu Vou (gratuidade para transporte público coletivo), consulta gratuita de restrições no CPF; degustação de mel e amostras da criação de abelhas sem ferrão.

O evento ofertará ainda vacinação adulta e infantil, assistência e acesso a programas sociais e abertura de empresas, exame de acuidade visual, solicitação por serviços urbanos e orientação sobre IPTU, além de atendimentos nas áreas de Acolhimento à Mulher, Habitação, Trabalho e Emprego, Meio Ambiente, Educação, Cidadania, Infraestrutura, Agricultura e Pecuária, Esporte, Lazer, Cultura e Segurança.

O Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Governo também estarão à disposição para receber as demandas da população.

SERVIÇO

15ª edição Prefeitura no Bairro

Local: Escola Estadual Vasco Santos

Dia e horário: 26 de agosto (sábado), das 8h às 12h

Endereço: Rua Dr. Edmar Cunha, nº 10, bairro Santa Terezinha