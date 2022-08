Bazar Beneficente da Ampara passa a funcionar também aos sábados

A Associação de Amparo às Pessoas Com Câncer de Araxá (Ampara) apresenta uma grande novidade para toda a população. O Bazar Beneficente vai passar a funcionar também aos sábados, de 8h às 12h. Uma importante iniciativa para que as pessoas que não conseguem ir ao local durante a semana, consigam ir aos sábados. O espaço fica anexo à sede da Ampara, na Avenida Senador Montandon, n° 98.

Peças de roupas, sapatos e diversos itens são vendidos a partir de R$ 3 no Bazar Beneficente, uma forma de contribuir com as ações realizadas pela Ampara. As vendas são feitas pela ajudante geral Eliene Izaías da Conceição.

“Nós iremos ter neste primeiro sábado que iremos funcionar vamos apresentar uma queima de estoque de sapatos com as peças custando R$ 4. Venham conferir os nossos produtos e ajudar a fortalecer ainda mais o trabalho da Ampara”, diz Eliene.

Nas demais datas, segue em funcionamento normal de segunda a quinta, das 8h às 17h, e na sexta-feira, das 8h às 16h. São mais de 1 mil peças à disposição da população de Araxá e região. O Bazar Permanente fica na avenida Senador Montandon, 98, ao lado da entrada principal da instituição.