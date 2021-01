Câmara mantém veto total do Executivo à Lei Orçamentária Anual 2021

A Câmara Municipal de Araxá realizou mais uma Reunião Extraordinária na tarde desta sexta-feira (8) para apreciar o veto total à Lei Orçamentária Anual 2021, enviado pelo Executivo. A matéria incialmente foi analisada pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, composta pelos vereadores: Wagner Cruz (Presidente), Bosco Júnior (Relator) e Maristela Dutra (Membro).

O relator da Comissão, vereador Bosco Júnior, fez a leitura do parecer favorável à manutenção do veto do Executivo. O relatório considera que “para a execução da Lei Orçamentária 2021, será obrigada a tramitação de um novo projeto orçamentário que dará, novamente, oportunidade ao Legislativo de estudar, analisar, bem como, apresentar emendas ao texto sem prejuízos”.

A vereadora Maristela foi a única da Comissão que votou de forma contrária à manutenção do veto. Ela também fez a leitura de um parecer defendendo seu ponto de vista: “O Projeto de Lei 39/2020, se encontra revestido da condição de legalidade e constitucionalidade, pois obedece aos ditames da Constituição da República (…) Não existindo razão e sequer fundamentação legal para as razões de veto apresentadas”, alegou.

Após leitura dos relatórios e discussão do veto, o presidente Raphael Rios encaminhou o texto para apreciação no Plenário. O veto total ao Projeto foi mantido por 11 votos a 2.

Ainda na tarde desta sexta-feira, o Executivo protocolou uma nova proposta de Lei Orçamentária, que foi encaminhada para análise da Comissão de Finanças e Orçamento. O ofício que encaminhou a matéria destaca que o Projeto é semelhante ao apresentado em agosto de 2020, sendo possível a proposição de emendas por parte dos vereadores. A Comissão vai analisar a proposta em regime de urgência e uma nova Reunião Extraordinária deve ser convocada ainda no mês de janeiro.