Casa do Pequeno Jardineiro forma 116 adolescentes em 2023

A Secretaria Municipal de Ação Social promoveu a formatura de mais 116 jovens de 14 a 17 anos por meio do programa Casa do Pequeno Jardineiro, em solenidade realizada nesta segunda-feira (11), no Teatro CBMM do Uniaraxá.

O evento contou com as presenças do prefeito Robson Magela, do secretário municipal de Ação Social, Wagner Cruz, da coordenadora do projeto, Rose Paiva, do diretor pedagógico, João Paulo Campos, do presidente da Câmara Municipal, Bosco Júnior, do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Juliano Resende, do representante do 37º Batalhão de Polícia Militar, tenente Galvão, do representante do 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros, sargento Pablo, secretários Carlos Alexandre da Silva (Kaká / Serviços Urbanos) e Cristiane Gonçalves Pereira (Saúde), formandos e familiares.

A atual gestão já formou 350 adolescentes que aprenderam práticas e valores da educação ambiental, ética e cidadania, direitos, educação financeira e postura no mercado de trabalho.

“O sentimento não é apenas de dever cumprido, mas também de uma enorme alegria por saber que conseguimos transformar a vida desses alunos para melhor. Temos a certeza de que são e continuarão sendo grandes exemplos como cidadãos”, destaca o secretário Wagner Cruz.

O prefeito Robson Magela destaca o empenho dos adolescentes ao longo do projeto. “Vimos de perto o imenso esforço que esses jovens tiveram durante o curso. O interesse e a dedicação de cada um são admiráveis e já se tornaram referência para várias pessoas. Desejo um futuro ainda mais brilhante a todos, e reafirmamos que projetos sociais como o Pequeno Jardineiro contribuem não somente com a formação profissional, mas, principalmente, com a formação cidadã”, ressalta.