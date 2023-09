CBMM divulga seu Relatório de Sustentabilidade 2022

A CBMM, empresa brasileira líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, acaba de divulgar seu Relatório de Sustentabilidade 2022.

Além de contribuir com soluções e materiais mais resistentes e sustentáveis, com a utilização de produtos de Nióbio, a CBMM estabeleceu ações internas para atingir a neutralidade de carbono (escopos 1 e 2) até 2040. Desta forma, a empresa assume o compromisso de neutralizar tanto as emissões diretamente ligadas ao processo produtivo quanto àquelas associadas à geração de energia consumida.

Atualmente, 100% da energia elétrica consumida pela CBMM é proveniente de fontes renováveis e, considerando a aquisição de Certificados de Energia Renovável (RECs), a emissão de gases de efeito estufa relacionada já é zero.

Outros destaques do ano, detalhados no Relatório, são: incrementos nos investimentos do Programa de Tecnologia, a conquista de 96,3% nos índices de recirculação de água, a celebração de 30 anos do Programa de Educação Ambiental (com cerca de 75 mil participantes) e a marca de 233 mil beneficiados por iniciativas de cultura, esporte, saúde e educação, suportadas pela CBMM.

O Relatório de Sustentabilidade 2022 da CBMM pode ser conferido na íntegra no site.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 500 clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios regionais na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Para suportar seus planos de crescimento por meio da diversificação, a empresa conta com uma frente de Novos Negócios com atuação focada na aceleração da entrada, no mercado global, da tecnologia do Nióbio. Nos últimos 4 anos, a CBMM realizou investimentos estratégicos em empresas como a Echion e Battery Streak visando novos desenvolvimentos em materiais com Nióbio para baterias de íons de lítio. Desde a sua fundação, a CBMM desenvolve projetos no Brasil e em diversos países do mundo para fomentar a adoção da tecnologia do Nióbio por diversas indústrias.