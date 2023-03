Cefet abre quatro vagas para professor em Araxá e mais dois campi do interior

Os campi Araxá, Timóteo e Varginha estão selecionando professores substitutos até o próximo dia 19 (domingo). Em Araxá – Edital nº 141/2023 –, são duas vagas para o Departamento de Minas e Construção Civil; para concorrer, o candidato deve ter graduação em Engenharia de Minas, ou Eng. Geológica, ou ainda Eng. Metalúrgica, com especialização, mestrado ou doutorado nessas áreas. Em Timóteo – Edital nº 142/2023 –, a vaga é para o Departamento de Computação e Construção Civil, e o interessado deve ser graduação em Eng. Civil ou Eng. de Produção Civil, com especialização, mestrado ou doutorado. Por fim, o processo seletivo simplificado para o campus Varginha – Edital nº 143/2023 – busca profissionais formados em Eng. Civil ou Eng. de Produção Civil, com especialização, mestrado ou doutorado.

Os processos de seleção serão realizados mediante análise de currículo (devidamente comprovado com o envio da documentação), prova escrita e/ou didática, seguida de arguição oral e/ou entrevista, em local e data a ser indicados com o cronograma e resultado da análise dos currículos. Todas as etapas são de caráter eliminatório e classificatório.

A remuneração varia de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21, dependendo do grau de instrução do candidato selecionado e da carga horária assumida, ademais de auxílios alimentação, creche, transporte, entre outros.

Edital n° 141/2023: Araxá

Edital n° 142/2023: Timóteo

Edital n° 143/2023: Varginha