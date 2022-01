Centro Julio Dário abre inscrições de cursos para pessoas de 16 a 59 anos

Sempre pensando em oferecer cursos para toda a comunidade de Araxá, o Centro de Formação Profissional Julio Dário (CFPJD), entidade com 51 anos de atuação na cidade, está com inscrições abertas de três novos projetos. Através dessas propostas, a instituição vai poder atender jovens e adultos, de ambos os gêneros, para capacitação especializada e preparação para o mercado de trabalho.

Os cursos são oferecidos por meio do Projeto “Qualificação e Inclusão”, financiado por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), e dos Projetos “Mulheres em Ação” e “Novos Horizontes”, ambos apoiados com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS). Todas as inscrições devem ser feitas presencialmente no Centro Julio Dário.

Os cursos

– Energia Solar: Instalação e Manutenção

Esse curso é destinado a jovens que tem 16 e 17 anos. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de janeiro de 2022, entre 8h e 18h. O Projeto Qualificação e Inclusão é feito através do FMDCA. Esse curso vai ensinar os serviços de instalação e manutenção de placas de energia fotovoltaicas, seus funcionamentos e outras características. A demanda por esse tipo de geração de energia cresceu muito em 2021 e a ideia é a formação de mão de obra capacitada nessa área.

– Informática para o mercado de trabalho

Essa capacitação é oferecida com exclusividade para mulheres que tem entre 18 e 59 anos e acontece através do Projeto Mulheres em Ação, apoiado pelo FMAS. Para se inscrever, procure o Centro Julio Dário até o dia 21 de janeiro, de 8h às 18h. Esse curso quer preparar as mulheres de Araxá em diversas áreas do conhecimento e essa é apenas a primeira oferta do projeto. Esse curso de Informática aborda as principais necessidades que a pessoa precisa saber para trabalhar com computadores.

– Mecânica automotiva nível básico

O Projeto Novos Horizontes também é financiado pelo Fundo de Assistência Social e esse curso é voltado a homens e mulheres de 18 a 24 anos. As inscrições também podem ser feitas até dia 21 de janeiro, entre 8h e 18h, no CFPJD. Esse é um curso que oferta aos beneficiários informações de forma prática sobre o funcionamento de veículos, as peças e como identificar problemas, terminando o curso capacitados para atuar com facilidade no mercado de trabalho.

Documentação

A pré-inscrição para cada curso deve ser feita pessoalmente no Centro Julio Dário. O interessado deve levar Documentos Pessoais, Comprovante de Endereço, Comprovante de Renda e Número do CadÚnico, caso tenha. O candidato vai responder a uma Ficha de Avaliação Socioeconômica no ato da inscrição. Para o curso destinado a menores, quem deve efetuar o cadastro é o responsável legal. Nesses casos, além dos documentos do menor, deve estar munido com a documentação pessoal do responsável para constar na ficha. Mais informações no telefone (34) 3662-3929 ou no Centro Julio Dário, que fica na Avenida Amazonas, 200, no Bairro São Geraldo. Uso de máscara é obrigatório para entrar no local. Álcool em gel está disponível para higienização e há regras de distanciamento e aferição de temperatura.