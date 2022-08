Com apoio da Prefeitura de Araxá, o 100 Destino MotoFest acontece de sexta a domingo

Um encontro que já é tradição em Araxá. Os apaixonados pelo ronco dos motores das máquinas de duas rodas e pelo rock n’ roll vão se encontrar novamente na Terra de Beja. Entre os dias 26 e 28 de agosto acontece o 19º 100 Destino MotoFest. O evento conta com a parceria da Prefeitura de Araxá que destinou um valor de R$ 30.000, mais logística e equipamentos para a execução das atividades. A arrecadação da entrada do evento será destinada para entidades filantrópicas da cidade.

A estrutura do evento é montada na Praça do Lago Norte da Estância Hidromineral do Barreiro. A programação conta com várias atrações musicais, praça de alimentação e muito mais.

O prefeito Robson Magela destaca a importância do evento para a população araxaense. “O MotoFest já faz parte do calendário oficial de Araxá, as pessoas gostam muito e nós, enquanto Administração Municipal, ficamos extremamente felizes em apoiar um encontro tão bacana como esse. A cidade merece”, reforça.

O encontro é organizado pelo Moto Clube 100 Destino de Araxá, que foi fundado em 1998 por um grupo de amigos, motociclistas, amantes das máquinas, que se reuniam pelo menos uma vez por semana.

De acordo com Elvande Santos, presidente do Moto Clube 100 Destino, o MotoFest 2022 promete ser um sucesso. “O evento vai contar com segurança particular e apoio da Polícia Militar, os bares são explorados pelas entidades filantrópicas de Araxá. E temos estandes com acessórios, produtos da terra e concessionárias de motos, gincanas, além da entrega de troféus para os Moto Clubes participantes”, diz.