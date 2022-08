Com o apoio da prefeitura, McCain inaugura fábrica em Araxá

Uma geração de mais 300 empregos diretos e indiretos e um impacto de mais de 750 profissionais na produção de batatas. Com o apoio da Prefeitura de Araxá, a McCain, indústria mundial de produção e comercialização de batata pré-frita congelada, inaugurou sua fábrica em Araxá, a primeira fábrica no Brasil, nesta terça-feira (16). O evento contou com a presença do prefeito Robson Magela, secretários municipais, lideranças políticas, produtores, empresários e demais convidados.

A McCain investiu US$ 150 milhões na instalação da unidade industrial em Araxá, em um total de 65.000 m² de área construída. A empresa é uma instituição privada com sede no Canadá e é a maior fabricante mundial de batata pré-frita congelada e líder mundial em aperitivos/snacks. Emprega 20 mil pessoas, operando 52 fábricas em seis continentes e com vendas anuais superiores a 9,5 bilhões de dólares canadense.

De acordo com o diretor geral da McCain Brasil, Aluizio Periquito, Araxá foi escolhida para a instalação da fábrica no Brasil por conta de sua localização estratégica. “Foi um processo longo, avaliamos várias cidades e Araxá foi a que parecia mais preparada para receber a McCain em relação a investimentos. Começamos os contatos e tudo foi avançando de uma forma bem profissional. Estamos gerando 300 empregos diretos, 750 indiretos, principalmente dos produtores de batata. Durante o período da obra, a média era de 600 empregados trabalhando na construção, em diversos setores, em alguns momentos chegamos a ter 800 funcionários na obra”, destaca.

O prefeito Robson Magela reforça o compromisso da Administração Municipal em apoiar empresas que são exemplos em inovação, sustentabilidade e geração de empregos. “Quando uma fábrica desse porte vem para a cidade de Araxá, com ela vem também toda estrutura, tecnologia, gerando valor e oportunidade para as pessoas. Estamos falando de geração de emprego, de arrecadação, por isso estamos tão felizes com a instalação dessa fábrica na cidade. Araxá é um lugar privilegiado e são empresas como essas que vão inspirar outras a vir para cá”, conclui.