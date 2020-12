A Polícia Militar compareceu em um estabelecimento comercial no Centro de Araxá, nesta quarta (9), por volta das 19h, onde o solicitante relatou que no dia anterior recebeu uma nota falsa de R$ 100 que foi utilizada para pagar uma aposta no valor de R$ 10.

Segundo o comerciante, ele percebeu que a nota era falsa quando conferia o montante do caixa.

A cédula foi apreendida e entregue à Polícia Civil para as demais providências.