Conhecidos os primeiros ganhadores da Promoção Investir para Crescer 2024 da Sicredi Ibiraiaras RS/MG

Os primeiros ganhadores da promoção Investir para Crescer 2024 já foram conhecidos. Os sorteios de 32 FritadeirasAir fryers foram realizados às 14h30 desta quinta-feira (23/05), em todas as 32 agências da Cooperativa no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Até novembro, a cooperativa ainda irá sortear entre os associados participantes, mais quatro prêmios por agência sendo: Robôs Aspiradores, Cervejeiras, Celulares e Televisores. Além disso, serão sorteados 4 carros 0 KM, divididos por microrregiões.

Investiu, cresceu e sua “sorte” apareceu. Com esse mote, na promoção, o associado investe seus recursos com a Cooperativa, ajuda a desenvolver a região e ainda concorre a prêmios incríveis. Podem participar associados pessoa física e jurídica de todas as agências da Sicredi Ibiraiaras RS/MG no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Os associados podem participar da promoção até o dia 22 de novembro.

A cada R$ 200,00 investidos em poupança o associado recebe 1 cupom (limitado a 500 cupons por incremento diário); a cada R$ 400,00 investidos em Família Sicredinvest, RDC pré e RDC pós recebe 1 cupom (limitado a 250 cupons por incremento líquido diário) e a cada R$ 1.000,00 investidos em Fundos e LCA e LCI o associado recebe 1 cupom (limitado a 100 cupons por incremento líquido diário). Não dá direito a cupom o valor utilizado em aplicações automáticas. A cada associação, o novo associado recebe 20 cupons. A grande novidade deste ano é que ao contratar seguro de vida, seguro residencial ou consórcio, o associado também recebe 20 cupons por produto adquirido.

Os sorteios acontecerão nos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro na sede das agências participantes. Ainda, o sorteio dos carros 0 KM, acontece no mês de novembro, sendo no dia 25 de novembro em Nova Prata/RS, dia 26 de novembro em Ipê/RS, dia 27 de novembro em Uberaba/MG e no dia 28 de novembro em Ibiraiaras/RS.

Os associados que realizarem a contratação dos produtos participantes devem retirar os seus cupons na sua agência para concorrer. Consulte o regulamento completo através do site www.sicredi.com.br/promocoes.

Confira o nome dos ganhadores em cada agência:

Agência de São Jorge/RS – Angelo Pigozzo

Agência de Nova Bassano/RS – Almir Jose Risson

Agência de David Canabarro/RS – Tiago Rossoni

Agência de Lagoa Vermelha/RS – Centro I – Hercules da Silva e Souza

Agência de Nova Prata/RS – Centro – Nilsa Maria Arcari Graff

Agência de Ciríaco/RS – Gema Ozilia Passari

Agência de Protásio Alves/RS – Margarida Maria Scapinelli

Agência de Caseiros/RS – Iraci Godoi Guedes

Agência de Ibiraiaras/RS – Rogerio da Luz

Agência de Muliterno/RS – Heloisa Pereira Pelissaro

Agência de Nova Araçá/RS – Claudino Brena

Agência de Antônio Prado/RS – Anelize Dalla Bona Vargas

Agência de Ipê/RS – Valner Bortolozzo

Agência de Paraí/RS – Juliana Didó Ceccagno

Agência de Guabiju/RS – Julio Comin de Jesus

Agência de Campestre da Serra/RS – Jhony Argenta Rech

Agência de São Cristóvão – Nova Prata/RS – Felipe Maschio Seganfredo

Agência de Capão Bonito do Sul/RS – Ivanor Pereira da Silva

Agência de Vila Segredo – Ipê/RS – Maria Libera Pauletti Fochezatto

Agência de Lagoa Vermelha/RS – Centro II – Itacir João Sberse

Agência de André da Rocha/RS – Júlio Cezar Peruzzo

Agência Clivatti Nova Prata/RS – Jompecar Veículos Ltda

Agência de Sacramento/MG – João Bosco Batista

Agência de Santa Juliana/MG – Francivaldo de Sousa dos Santos

Agência de Ibiá/MG – Josiene de Oliveira Santos

Agência de Tapira/MG – Bruno Lellis dos Santos

Agência de Araxá/MG – MS Transportes

Agência de Conceição das Alagoas/MG – Rhaissa Tomain Silva Mansur

Agência de Frutal/MG – Elaine Rosa Silva

Agência de Uberaba/MG – Adriana Aparecida de Souza

Agência de Itapagipe/MG – Elizangela dos Santos Freitas

Agência de Campos Altos/MG – Layla Santos Silva