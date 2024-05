Criminoso finge estar armado, apanha e acaba preso em tentativa de assalto

No início da madrugada de hoje (22), as equipes policiais foram acionadas para comparecer em um posto de combustível na Avenida Dâmaso Drummond. No local, a vítima de 56 anos, o qual é frentista, relatou aos militares que quando ele fazia a contagem do dinheiro, ele foi surpreendido por um homem que estava com parte do rosto coberto por um pano e com a mão debaixo da blusa, simulando estar armado.

O criminoso anunciou o assalto e exigiu todo o dinheiro. Ao perceber que o autor não estava armado, a vítima apoderou-se de um banco de madeira e desferiu dois golpes contra ele, que evadiu do local.

A equipe de videomonitoramento informou aos militares que o autor estava escondido no viaduto, entre arbustos, sendo ele localizado e abordado.

O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao delegado de plantão.