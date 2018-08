Equipe de handbol feminino garante vaga para etapa regional

Karine, Laís, Daiane, Bruna, Amanda, Talita, Kênia, Tatiana, Daiane Ananias, Giovana, Sara, Jovana, Mikaela, Kelen, Rafaela, Larissa e Rodrigo César (Alemão). Esses nomes ficaram na história do esporte especializado de Araxá, após conquista no handebol feminino da etapa microrregional dos Jogos do Interior de Minas (JIMI), em Sacramento. Nesta quarta-feira, 1 de agosto, elas participaram de um encontro promovido pela Secretaria Municipal de Esportes, que fez um balanço positivo da participação da delegação araxaense, composta por 85 pessoas. O município esteve representado pelas equipes do voleibol feminino, futsal masculino e feminino e handebol masculino e feminino, que chegou em quarto lugar no geral.

Ao lado das assessoras Cláudia Princesa, que coordenou a delegação, e Daniela Cristina Felipe, o secretário de Esportes Adolfo Maurício da Silva destacou o nível de competitividade apresentado por Araxá em todas as modalidades que participou no JIMI. “Araxá tem um grande potencial esportivo que precisa ser mais explorado e o JIMI provou que temos talentos. Vamos sempre procurar viabilizar a participação de Araxá, no JIMI, no JEMG e em qualquer competição que o nome da cidade estiver sendo representado”, conta o secretário.

Cláudia Princesa acrescenta que o quarto lugar no geral de Araxá foi fruto de muitos treinamentos desde janeiro de 2018. “Os nossos treinamentos são com atletas da casa, igual o voleibol, por exemplo, com jogadoras da escolinha da Prefeitura. Temos atletas da nossa cidade que joga bem e procuramos sempre utilizar jogadores (as) de Araxá para mostrar o que temos de melhor. Já estamos nos preparando para a fase regional do JIMI que será em Formiga, entre os dias 10 e 14 de outubro”, comenta a coordenadora geral da delegação.

Grande destaque na etapa por Araxá, a campanha do time do handebol feminino, comandado pelo professor Rodrigo César (Alemão), foi de 3 três vitórias contra Uberaba (24 a 14), Uberlândia (38 a 06) e Sacramento, as donas da casa (35 a 24) e um empate (35 a 35 com Patos de Minas). “A nossa campanha foi de muita luta, garra e uma união muito grande. Fico feliz de ter representado a nossa cidade”, afirma uma das atletas da equipe, Tatiana Vaz de Oliveira. A felicidade também estava estampada no rosto de Alemão pelo desempenho das meninas. “Todas mostraram um handebol de alto nível e vamos em busca de um grande resultado na etapa regional do JIMI em Formiga”, completa Alemão.