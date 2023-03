Escola Municipal de Música amplia vagas para o Curso Técnico em Instrumento Musical; inscrições vão até 9 de março

A Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo está com edital aberto para o processo seletivo do Curso Técnico gratuito em Instrumento Musical. São ofertadas 34 vagas, distribuídas em 10 instrumentos: flauta doce: Educação Musical (5); flauta doce: soprano e contralto – performance (03 vagas); flauta transversal (3); saxofone (5); violão clássico (2); violão popular (3); violino (5); viola clássica-de arco (3); violoncelo (2) e piano clássico (3).

O curso é voltado para candidatos que tenham concluído ou estejam cursando o ensino médio em escola regular. As inscrições são realizadas mediante preenchimento de uma ficha de inscrição, presencialmente, na sede da Escola de Música (Praça Arthur Bernardes, n° 18, Centro), até o dia 9 de março. O horário de atendimento é das 8h às 18h. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (34) 9.9313-0041(WhatsApp), das 8h às 17h.

A prova de habilidade específica será aplicada no dia 9 de março, quinta-feira, a partir das 19h. Para realizá-la, será necessário apresentar o comprovante de inscrição. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados por pais ou responsáveis. O edital completo está disponível no site da Fundação Cultural Calmon Barreto ( www.fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br ).

De acordo com o coordenador, Adriano Rivas, neste ano o Curso Técnico teve uma ampliação no número de vagas. “Tivemos um aumento significativo no número de número de vagas, que passou de 9 para 34, que foi possível também por meio da oferta de novos instrumentos. No conteúdo programático, o aluno tem uma formação mais generalista com matérias relacionadas ao contexto musical em geral e a formação específica do instrumento escolhido. O curso tem duração de três anos e é reconhecido pelo MEC”, destaca.