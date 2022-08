Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá abre concurso público com a oferta de 54 vagas

A Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA) lançou concurso público para provimento de cargos/funções para o quadro de pessoal. São ofertadas 54 vagas, cinco delas reservadas para pessoas com deficiência (PcD).

Entre os pré-requisitos, é necessário que o candidato possua escolaridade entre os níveis de ensino fundamental, médio ou superior, conforme o respectivo cargo pleiteado.

Os cargos ofertados são agente de serviços gerais, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, motorista, auxiliar administrativo, auxiliar de apoio operacional, cozinheiro, educador social feminino, educador social masculino, recepcionista, assistente social, coordenador, enfermeiro, pedagogo e psicólogo. A remuneração mensal varia entre R$ 1.276,40 e R$ 3.395,65.

As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, via internet, pelo endereço eletrônico ( www.ibgpconcursos.com.br ), no link correspondente ao certame, até às 15h59 do dia 4 de novembro. A taxa de inscrição varia entre R$ 60 e R$ 100.

O concurso terá prova objetiva de múltipla escolha para todos os cargos/funções (eliminatória e classificatória) e provas de títulos para cargos/funções de nível superior (classificatória).

O edital, anexos e todas as informações respectivas ao concurso estão disponíveis nos sites da IBGP Concursos e da Prefeitura de Araxá (link Editais e Processos > Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá).

O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.