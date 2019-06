Homem mata mulher e cunhado que foram flagrados na cama

O pedreiro Álvaro Martins da Silva, de 53 anos, foi preso após se entregar à Polícia após ter esfaqueado e matado a mulher Maria do Socorro de Souza, de 47, e o cunhado Francinaldo da Silva Sales, de 30. A Polícia Militar registrou o crime na rua na rua Rosa Cavalini, no bairro Salomão Drummond, na noite de sábado (22).

O autor disse que esteve com Francinaldo na manhã sábado e que retornaria mais tarde. Ao voltar, descobriu que o cunhado estava na cama com sua esposa. Aos policiais de plantão, Álvaro Martins disse que cometeu o crime em um ato de desespero.

O cunhado teve uma perfuração no peito. Testemunhas disseram que ele ainda tentou pedir socorro, mas não resistiu. O Corpo de Bombeiros encontrou Maria, com uma perfuração na região esquerda do tronco, já sem sinais de vida.

Logo após o crime, Álvaro foi de táxi até a Delegacia de Polícia Civil e se entregou. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois preso em flagrante.