Iprema debate plano de cargos e salários para beneficiários

O Instituto de Previdência Municipal de Araxá (Iprema), com apoio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma reunião que debateu os reflexos do plano de cargos e salários para os beneficiários do instituto.

O encontro aconteceu na terça-feira (12), no auditório da Prefeitura de Araxá, e contou com as presenças do superintendente do Iprema, Rogério Farah; da secretária municipal de Educação, Zulma Moreira; e do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Araxá e Região (Sinplalto), Hely Aires.

Rogério Farah esclareceu que somente fazem jus à mesma remuneração dos servidores da ativa os que que se aposentaram por regras que garantem a paridade, ou seja, que promove ao servidor público o direito de que os seus proventos de aposentadoria sejam revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

“A regra também é válida para os que são efetivos e cujos novos cargos mantenham critérios e atribuições idênticos aos que os beneficiários ocupavam, na data da aposentadoria”, completa.

O superintendente explicou ainda que, atualmente, o Iprema conta com 1.003 beneficiários, sendo que 337 não possuem paridade e foram excluídos do reenquadramento; 511 foram analisados por terem paridade e aqueles que tinham efetividade já foram reenquadrados, restando apenas 155 beneficiários a serem analisados até o mês de outubro deste ano.

“Vale ressaltar que todos que terão direito ao reenquadramento receberão os devidos valores retroativos a maio de 2023”, reforça o superintendente.

Para mais informações e orientações, o contato do Iprema é (34) 3662-5435 ou (34) 9.9972-7982 (WhatsApp).