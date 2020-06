Jovens são presos por envolvimento com o tráfico de drogas

Na noite de ontem (28), durante operação no Centro de Araxá, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

A equipe de militares avistou um autor na condução de um veículo Renault Logan, placa de São Paulo (SP). Ao perceber que seria abordado, o autor fugiu até a rua Celda de Castro Alves, local em que gritou pelo comparsa.

Neste instante, foi efetuada a abordagem do autor (24 anos). Com ele a PM apreendeu uma bucha grande de maconha. O outro autor/comparsa, de 25 anos, também foi abordado. Ele estava com certa quantia em dinheiro que foi apreendida pela PM.

Em sua residência foram localizadas mais sete buchas de maconha, dez porções menores da mesma droga, duas balanças de precisão, sendo uma delas em pleno funcionamento, um aparelho celular e certa quantia em dinheiro.

Diante do exposto, os autores foram presos em flagrante delito por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com todo o material arrecadado. O veículo utilizado para o tráfico de drogas também foi apreendido.