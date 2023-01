Mestrado em Engenharia de Minas do CEFET-MG Araxá recebe inscrições para disciplinas isoladas

Até 6 de fevereiro, graduados em Engenharia de Minas ou em áreas afins podem se inscrever no processo para seleção de estudantes especiais do Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas (campus Araxá). Haverá oferta de disciplinas presenciais, remotas e no formato híbrido. As inscrições devem ser feitas pela internet.12

Estudantes dos cursos de graduação em Engenharia de Minas e Engenharia de Automação Industrial do CEFET-MG, com previsão de conclusão de até dois semestres após o início do semestre letivo, que apresentem mérito, aptidão e motivação para estudos mais específicos também poderão se inscrever.

As disciplinas serão ministradas entre 1º de março a 14 de julho. Informações sobre número de vagas, carga horária, documentos para inscrição, entre outros, podem ser encontradas no edital DPPG Nº 219/2022.

