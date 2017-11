Mestre Evandro é campeão de Taekwondo no Best Of The Best de Aruba

Atleta de Araxá conquistou medalha de ouro na Categoria Master até 58 kg em competição internacional.

O professor e mestre Evandro Carlos da Silva acaba de conquistar o 14º título internacional em sua vitoriosa carreira no taekwondo. O atleta que é sinônimo de vitórias conquistou medalha de ouro na Categoria Master até 58 kg no Best Of The Best Open Internacional disputado em Aruba, um território autônomo neerlandês do Caribe, ao largo da costa da Venezuela.

A competição foi promovida pela federação local de taekwondo e reuniu mais de mil competidores dos Estados Unidos, Colômbia, Argentina, Uruguai, Venezuela, Chile, Jamaica, Curaçau, Suriname e Brasil. O mestre e atleta Evandro Carlos da Silva esteve ao lado do técnico/mestre Lander Gonçalves 6º DAN pela Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais.

Com a conquista de mais uma medalha de nível internacional, Evandro Carlos da Silva foi convidado pela Federação de Taekwondo do Uruguai, a representar o taekwondo brasileiro em fevereiro no Punta Del Este Open International Championship e Trainning Camp Mundo Taekwondo que será disputado no Uruguai entre o período de 14 a 18.

“Foi mais uma experiência engrandecedora. Além de poder disputar mais uma competição internacional em alto nível e conquistar a primeira colocação em minha categoria, também tivemos a oportunidade trocar experiências e técnicas de artes marciais com profissionais de grande qualidade. Estou feliz e me sinto realizado por mais esta oportunidade e por representar nossa Araxá em uma competição tradicional e que reúne atletas de ponta nas artes marciais”, destacou.

Com a conquista no Best Of The Best International de Aruba, mestre Evandro Carlos da Silva chega a incrível marca de 393 títulos conquistados ao longo de toda a sua carreira como competidor de taekwondo.